Eklat um geplante Minigolfanlage in Großenbrode – „Das ist Erpressung“

Von: Patrick Rahlf

Die Eigentümergemeinschaft des „Vier Jahreszeiten“ fährt schwere Geschütze auf: Werden Minigolfanlage und Gastronomie realisiert, soll diese Privatstraße gesperrt werden. Für die Verbindungsachse am Südstrand ist dieser bislang öffentlich genutzte Abschnitt zwingend nötig. © Rahlf

Bei der Sitzung der Großenbroder Gemeindevertretung ging es Dienstagabend ordentlich zur Sache: Vertreter der Eigentümergemeinschaft „Vier Jahreszeiten“ schalteten einen Gang nach oben und sorgten damit für geschockte Gesichter bei den Lokalpolitikern. Gleich in der Einwohnerfragestunde knallte es: Sollte die Gemeindevertretung erneut grünes Licht für die geplante Minigolfanlage mit Gastronomieeinheit auf der Freifläche vor dem „Vier Jahreszeiten“ geben, dann würde sie die Konsequenzen zu spüren bekommen, wie es Bernhard Albers ausdrückte.

Großenbrode – Der Hintergrund: Die Straße zwischen dem Parkplatz und dem „Vier Jahreszeiten“ ist nach Angabe Albers‘ eine Privatstraße der Eigentümergemeinschaft, die aber seit Jahren von der Öffentlichkeit mitbenutzt wird. Das nun vorgetragene Druckmittel der Anwohner: Die Straße wird für den öffentlichen Verkehr gesperrt, sollte die Gemeindevertretung dem Bauvorhaben an der Strandpromenade zustimmen. „Das ist Erpressung und Nötigung gegenüber ehrenamtlich tätigen Personen. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagte Bürgermeister Jens Reise (CDG), der die Angelegenheit umgehend juristisch prüfen wolle.

In der Tat bekamen die Wohnungseigentümer am Dienstagabend ihren Willen, denn es sollte zu keiner Abstimmung kommen. „Wir schauen, ob Ihre Drohung rechtlich haltbar ist. Und wenn nicht, dann gnade Ihnen Gott“, so der aufgebrachte Stefan Kraus (FDP), der sich für diese Äußerung später entschuldigte. Wie Bernhard Albers auf Nachfrage sagte, sei die Straßensperrung das letzte Mittel. „Es ist nie mit uns auf Augenhöhe geredet worden. Wir sind noch immer an einer für alle Seiten akzeptablen Lösung interessiert. Eine Minigolfanlage mit Gastrotempel gehört für uns nicht dazu.“

Ebenfalls Unstimmigkeiten gab es bei der geplanten Gastronomie, die im Zuge des Minigolfanlagenbaus entstehen soll. Hier sind der CDU einige Ungereimtheiten bei den Planungsunterlagen aufgefallen. „Auf einmal ist noch ein über 100 Quadratmeter großer Wintergarten dazugekommen, sodass wir mit dem eigentlichen Gebäude auf einmal bei 300 Quadratmetern und über 200 Sitzplätzen sind“, merkte Nicole Becker an. Später baten alle Fraktionen um Prüfung dieser Angelegenheit, denn auch Jens Reise hat nur eine Größe von 12 x 12 Metern im Kopf. Das Thema wurde vertagt.

„Smedegrund“: Nur vier Erstwohnsitze gemeldet

In den 28 Wohneinheiten des Bauprojektes „Smedegrund“ sind aktuell nur vier Erstwohnsitze gemeldet. © Rahlf

Hitzig und emotional wurde es auch bei der Diskussion über die Neubaupläne, die auf dem Grundstück der früheren Gaststätte „Zur Schrankenwirtin“ verwirklicht werden sollen. Neun Wohnungen in dreigeschossiger Bauweise sind dort nach den Wünschen der Investoren, die bereits das Projekt „Smedegrund“ verwirklicht haben, geplant. „Wir wissen alle, welche Art von Wohnungen dort gebaut wird. Diese werden sich die Großenbroder nicht leisten können“, erklärte Nicole Becker, die nachlegte: „Derartige Bauprojekte bringen unsere Gemeinde in ihrer Entwicklung nicht voran.“ Auch in der Teichstraße 9 (16 Wohneinheiten) und beim Projekt „Smedegrund“ (28 Einheiten) sei damit Werbung gemacht worden, dass Erstwohnsitze entstehen sollen. Wie die CDU aus einer Anfrage beim Amt Oldenburg-Land zitierte, seien beim Neubauprojekt in der Teichstraße insgesamt neun Personen mit ihrem Erstwohnsitz gemeldet, im „Smedegrund“, wo theoretisch Platz für rund 80 Großenbroder Erstwohnsitze sei, würden ganze vier Personen dauerhaft wohnen. Nach dieser Aussage ging ein Raunen durch das voll besetzte Sportlerheim. „Wir können nicht so weitermachen wie bisher, wir brauchen Wohnraum für unsere Leute“, appellierte Peer Knöfler (CDU).

Jens Reise erklärte, dass man Zweitwohnungssitze nicht generell verbieten könne. „Wenn ihr wisst, wie das geht, dann sagt es uns gerne.“ Stefan Kraus erklärte, dass er die Argumente der CDU verstehen könne, die Diskussion aber mittlerweile sehr emotional geführt werde. „Die Alternative wäre doch, dass auf dem ‚Schrankenwirtin‘-Grundstück gar nichts passiert. Wenn theoretisch neun Erstwohnsitze dort möglich sind, dann ist das doch eine Chance.“ Mit 7:6-Stimmen setzte sich die Zählgemeinschaft (CDG, SPD und FDP) gegen CDU und BfG durch.

Verschuldung stark angestiegen

Uneinigkeit gab es auch beim Thema Nachtragshaushalt. Bekanntlich sind die Gewerbesteuereinnahmen in Großenbrode deutlich zurückgegangen, sodass für dieses Jahr kleinere Brötchen gebacken werden mussten. So sei die Rücklage der Gemeinde auf 608000 Euro gesunken, 2021 lag sie noch bei 3,4 Millionen Euro, merkte die CDU an. Auch die Verschuldung sei von 1,4 auf 5,6 Millionen Euro angestiegen. „Ich sage nicht, dass alles rosig ist. Aber wir haben halt auch sehr viel investiert. Das neue Kulturzentrum und die Sanierung von Straßen und Gehwegen, um nur einige Punkte zu nennen“, merkte Jens Reise an. Jörn Koch (CDU) mahnte abschließend: „Wenn es gewerbesteuermäßig keinen Aufwind gibt, bekommen wir 2024 ein richtiges Problem.“