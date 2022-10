Neue Herausforderungen für den Verein Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn

Der Vorstand des Vereins Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn: Perchta Krause (Leiterin der Katzenklappe in Oldenburg, vorne v.l.), Kassenwartin Carola Stölken, Vorsitzender Hans-Detlef Stölken, 2. Vorsitzende Dunja Göben-Minde (hinten v.l.) sowie Schriftführerin Silke Müller. © Peter Foth

Das Jahr ist für den Verein Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn erfolgreich zu Ende gegangen. Doch steigende Kosten werden künftig zur großen Herausforderung – auch für viele Halter von Tieren.

Heiligenhafen – Auf ein sehr erfolgreiches Jahr konnte der 1. Vorsitzende des Vereins Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn, Hans-Detlef Stölken, am Sonnabend auf der Jahreshauptversammlung im Restaurant „Backbord“ zurückblicken. Der Verein habe sich um 470 Tiere kümmern müssen.

Im Einzelnen waren es 223 Katzen, andere Säugetiere wie Kaninchen, Hasen, Füchse und Marder. Dazu kommen 24 Fundhunde, in den meisten Fällen konnten hier aber auch die Besitzer gefunden werden, da die Tiere gechippt waren. Einige Hunde waren nicht gemeldet, was die Suche erschwerte, sagte Hans-Detlef Stölken in seinem Jahresbericht. Dazu kommen 188 Vögel, um die sich der Verein Tiere in Not kümmern musste.

Betreuung von Fehmarn bis Sierksdorf

Und die Arbeit werde immer mehr, denn das betreute Gebiet erstrecke sich mittlerweile von Fehmarn bis Sierksdorf. „Wir sind hier an eine Grenze angekommen, mehr geht eigentlich nicht“, sagte Stölken.

Im Jahr 2021 habe man 104 Kastrationen durchführen lassen, in diesem Jahr sei die Zahl sprunghaft angestiegen. Dazu kommen 260 Behandlungen von Tieren, 23 Tiere mussten von ihren Schmerzen erlöst werden. Bisher konnte der Verein dank einer guten Kassenlage diese Kosten tragen. Doch jetzt kommt eine neue Gebührenordnung für Tierärzte dazu, was die Kosten weiter steigen lassen werde, sagte Stölken. Geld investieren musste der Verein im Jahr 2021 auch in 24 Futterstellen, um rund 100 Tiere zu versorgen.

Erfreulich entwickle sich aber die Kassenlage. Mitgliederbeiträge von 2045 Euro, Einnahmen durch Spendendosen von 3309 Euro sowie weitere Spenden von insgesamt 21.926 Euro sind wichtige Einnahmequellen, betont der Verein. Weitere Zuschüsse gab es auch von der Klara-Samariter-Stiftung sowie der Renate und Wolfgang Hardt-Stiftung. Auch die Sparkasse Holstein unterstützte die Arbeit von Tiere in Not sowie die Stiftung Tierschutz Hamburg und andere dem Tierschutz nahestehenden Vereine. Dazu kommt ein Zuschuss der Stadt Heiligenhafen, der Stadt Fehmarn und des deutschen Tierschutzbundes. Besonders erfreut zeigte sich der Vorsitzende über eine Erbschaft einer Tierfreundin von 20.800 Euro. Das alles höre sich zwar gut an, aber auf der anderen Seite stünden Tierarztkosten von 33.170 Euro, so Stölken. Das seien Mehrkosten von 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sagte der Vorsitzende.

Viele können ihre Tiere nicht mehr versorgen

Mit großer Sorge blicken die Tierschützer auch auf die Corona-Pandemie, die steigenden Preise von Gas und Strom und die Lebenshaltungskosten. Hier werde deutlich, dass viele Tierhalter ihre Tiere nicht mehr versorgen können, sie aussetzen oder in Tierheimen abgeben. Dieser Trend sei leider steigend, so der Vorsitzende von Tiere in Not. Um die anvertrauten Tiere zu versorgen, habe der Verein für Futter 13.683 Euro ausgeben müssen.

Leiterin Perchta Krause berichtete über die Katzenklappe Oldenburg. Die Unterkünfte konnten komplett saniert und zwei neue Katzenhäuser gebaut werden. Krause sprach von vielen helfenden Händen, die sich dort ehrenamtlich eingebracht haben. Weit über 80 Katzen, darunter viele Katzenbabys, werden in der Katzenklappe versorgt und würden gerne vermittelt werden.

Auch möchte der Verein Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Tierschutz Lübeck gründen. „Wir machen den Notdienst für Fundhunde, und das passiert oft auch nachts“, stellte Stölken fest. Eine Tierfreundin aus Sahrensdorf auf Fehmarn berichtete über viele Tiere an Fehmarns Küsten, die liegengelassene Angelhaken gefressen hatten und dringend Hilfe brauchten. Oft könne man diese Tiere nur noch erlösen, sagte sie. Stölken appellierte an die Angler, ihre Utensilien nicht am Strand liegen zu lassen.

Verbund der Tierheime wird angestrebt

Auf die Situation der Tierheime in Ostholstein eingehend, stellte der erste Vorsitzende fest, dass alle Tierheime am Limit arbeiten. Durch den steigenden Mindestlohn steigen die Personalkosten, hinzu kommen die Energieprobleme und die einbrechenden Einnahmen. Die Rücklagen seien aufgebraucht, und keiner wisse, wie es mit den Vereinen weitergehen soll. Deshalb strebe man einen Verbund der Tierheime von Fehmarn bis Lübeck an, die zwar alle weiter eigenständig arbeiten würden, aber eine gemeinsame Verwaltung haben könnten, sagte Hans-Detlef Stölken mit Blick in die Zukunft.