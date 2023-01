Verein Tiere in Not sorgt sich um die Zukunft

Von: Hans-Jörg Meckes

Aktuell sucht der Verein Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn für viele Tiere noch Pflegestellen © Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn

Der Verein Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn sieht sich immer größeren Kosten ausgesetzt und befürchtet, dass in diesem Jahr noch mehr Besitzer ihre Tiere abgeben oder aussetzen.

Heiligenhafen – Steigende Kosten beim Futter und beim Tierarztbesuch lassen den Verein Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn derzeit mit Sorgen in die Zukunft blicken. Der erste Vorsitzende Hans-Detlef Stoelken befürchtet, dass in diesem Jahr noch mehr Tiere abgegeben oder ausgesetzt werden.

Allein im letzten Jahr seien 80 Katzen in der Katzenklappe in Oldenburg, die auch zum Verein gehört, abgegeben oder ausgesetzt worden, sagt Stoelken. „Darüber hinaus haben wir uns von Fehmarn bis Grömitz und von Heiligenhafen bis Schönwalde um weitere 120 Katzen kümmern müssen.“ Von mutterlosen Welpen bis zu alten Katzen sei alles dabei gewesen – sie wurden zurückgelassen, ausgesetzt und einfach nicht mehr gewollt. Auch Wildtiere wie Hasen, Marder oder Eichhörnchen habe der Verein aufgepäppelt. „Wir haben uns um mehr als 180 Wildvögel gekümmert.“ Haustiere wie Meerschweinchen und Kaninchen habe der Verein ebenfalls aufgenommen, so der erste Vorsitzende, der betont, dass die ehrenamtlich aktiven Mitglieder von Tiere in Not an ihren Grenzen angelangt seien.

14.000 Euro allein für Futter ausgegeben

Die Futterkosten des Vereins haben in 2022 mit 14.000 Euro einen Höchststand erreicht, „und die Tierarztkosten sind schon das zweite Jahr in Folge um mehr als 30 Prozent auf 44.000 Euro gestiegen“, erklärt Stoelken.

Diese Kostensteigerungen könnten auch bei vielen Besitzern dazu führen, dass sie ihre Tiere abgeben oder aussetzen, befürchtet er. Es stellt sich zudem die Frage, ob der Verein unter diesen Bedingungen noch jedem Tier helfen kann. „Das ist das, wovor wir Angst haben“, sagt die zweite Vorsitzende Dunja Göben-Minde. Beim Verein Tiere in Not seien die Mitglieder ehrenamtlich aktiv – es handele sich nicht um ein Tierheim, verdeutlicht sie. Göben-Minde hofft, dass die Spendenbereitschaft in 2023 nicht abnehmen wird. „Ich hoffe auch, dass wir uns nach wie vor um die Tiere kümmern können“, so Stoelken. Im letzten Jahr habe der Verein von den Städten Heiligenhafen und Fehmarn jeweils 3000 Euro erhalten, und private Spender sowie Stiftungen würden ebenfalls finanziell helfen, betont er.

Kastrieren ist das A und O

Der Verein sucht derzeit dringend Pflegestellen und Leute, die bereit sind, sich um Tiere zu kümmern. Die beiden Vorsitzenden raten vor allem Bauernhöfen, sich mehr um die Kastration von Katzen, Meerschweinchen und Kaninchen zu kümmern. „Eine Katze wirft drei- bis viermal pro Jahr Junge, da entsteht nachher Inzucht, und die Tiere sind nicht mehr gesund“, warnt Göben-Minde. Dies könne man einfach verhindern, wenn man Katzen kastrieren lässt. „Was viele nicht wissen, ist, dass wir die Kosten für die Kastration übernehmen“, ergänzt Stoelken, der telefonisch unter 043627733 erreichbar ist.