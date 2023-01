Mieter sitzen im Kalten

Von: Hans-Jörg Meckes

Die Mehrfamilienhäuser der ZBVV im Röschkamp, der Stettiner Straße, Am Wachtelberg und in der Lerchenstraße wurden in den 60er-Jahren errichtet. © Hans-Joerg Meckes

Wegen einer technischen Störung werden die Mehrfamilienhäuser der ZBVV in der Stettiner Straße, Am Wachtelberg und in der Lerchenstraße derzeit mit einer mobilen Heizungsanlage versorgt. Doch das scheint nicht vollumfänglich zu funktionieren, wie mehrere Mieter der HP berichtet haben.

Heiligenhafen – Der aktuelle Winter war bislang in Heiligenhafen recht mild, aber zwischendurch gab es auch schon eine Periode, in der das Thermometer in den negativen Bereich rutschte. Da kann man sich glücklich schätzen, wenn es in der eigenen Wohnung warm ist. Bei einigen Mietern in Mehrfamilienhauskomplexen im Röschkamp, in der Stettiner Straße, Am Wachtelberg sowie in der Lerchenstraße seien aber in letzter Zeit Störungen und Totalausfälle bei Heizung und warmem Wasser aufgetreten. Sie bemängeln, dass sich die Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH (ZBVV), die den Komplex verwaltet, nicht genug für die Mieter einsetzen würde. Die ZBVV betont, dass derzeit die Reparaturarbeiten voranschreiten würden.

„Vom 17. bis zum 22. Dezember ist bei mir die Heizung komplett ausgefallen, und es gab kein warmes Wasser mehr“, schildert ein Mieter in der Lerchenstraße (Namen der Redaktion bekannt). Wenige Tage später habe es vom 29. bis 31. Dezember einen weiteren Ausfall gegeben, sagt der Mann. Was ihn besonders ärgere, ist, dass die Heizung bis heute immer noch nicht richtig funktioniere. „Wenn ich das Thermostat auf 22 Grad einstelle, komme ich nur auf 17 Grad.“

Eine weitere Mieterin beklagt sich über die gleichen Probleme in ihrer Wohnung. „Es tut sich hier nichts, es ist immer kalt, das Wasser wird – wenn überhaupt – nur lauwarm. Die ganzen Wände sind kalt bei mir.“ Drei Wochen lang sei die Situation schon so, sagt die Frau, die betont, dass sich die Mieter auch schon an die Verwaltung gewandt hätten.

Verwalter ZBVV will sich kümmern

Auf Nachfrage sagte eine Sprecherin der ZBVV, dass es sich bei den Mehrfamilienhäusern um verschiedene Heizungsanlagen handele, die einzeln betrachtet werden müssten. „Im Röschkamp wird derzeit die Heizungsanlage erneuert. Während der Umbauarbeiten wird die Heizungs- und Warmwasserversorgung durch eine mobile Heizungsanlage gewährleistet“, so die Sprecherin. Lediglich bei dem Umschluss der alten gegen die neuen Unterstationen entstünden kurze Ausfallzeiten, die den Mietern mittels eines Aushangs angekündigt worden seien.

„Bei der Heizungsanlage der Stettiner Straße, Wachtelberg und Lerchenstraße ist es Ende Dezember 2022 zu einer technischen Störung gekommen“, erklärt die Sprecherin. Dabei habe es sich aber nicht um einen kompletten Ausfall der Heizung gehandelt, sondern um eine Minderung der zur Verfügung stehenden Heizleistung. Diese sei zurückzuführen auf den Ausfall eines Kessels in einer Doppelkesselanlage, dessen Reparatur sich als technisch schwierig herausgestellt habe. Ein Heizkessel sei funktionsfähig und durchgehend in Betrieb, merkt sie an.

„Sobald klar war, dass eine kurzfristige Reparatur des ausgefallenen Heizkessels nicht möglich ist, haben wir zusätzlich eine mobile Heizungsanlage in Betrieb genommen, um die zur Verfügung stehende Wärmeversorgung so weit wie möglich im vollen Umfang wieder herzustellen“, verdeutlicht die ZBVV-Sprecherin. Die Reparaturarbeiten würden mittlerweile weiter voranschreiten. „Sobald uns bekannt ist, wann die Reparatur des Heizkessels abgeschlossen sein wird, werden wir unsere Mieter umgehend darüber informieren“, so die Mitarbeiterin der ZBVV.

Eine Mieterin empfindet die Kommunikation der Verwaltung, die hauptsächlich über das Telefon läuft, als unpersönlich, sagt sie und merkt an, dass auch der Hausmeister mit dem Komplex der Mehrfamilienhäuser überfordert sei.