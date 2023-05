Matratze brannte: Haus auf Ameos-Gelände in Heiligenhafen unbewohnbar

Als die Feuerwehr im ersten Stock die Fenster öffnete, zog viel Qualm nach draußen. In dem Haus auf dem Ameos-Gelände hat eine Matratze gebrannt. © Hans-Jörg Meckes

Auf dem Ameos-Gelände in Heiligenhafen ist in einem Gruppenhaus eine Matratze in Brand geraten. Die Haushälfte ist nach dem Feuerwehreinsatz unbewohnbar.

Heiligenhafen – Am heutigen Mittwochnachmittag eilte um 15 Uhr ein Großaufgebot der Feuerwehren Heiligenhafen und Oldenburg, der Polizei sowie Rettungskräften in die Friedrich-Ebert-Straße aufs Ameos-Gelände in Heiligenhafen. Gemeldet wurde ein Zimmerbrand in einem Gruppenhaus.

„Eine Matratze im ersten Stock hat gebrannt, und es war alles stark verqualmt“, schilderte Heiligenhafens Wehrführerin Svenja Bertschat die Situation, als die Kameraden eintrafen. Die gute Nachricht: Es wurde niemand verletzt, alle Bewohner hatten kurz nachdem die Matratze Feuer fing das Haus bereits verlassen.

Die Einsatzkräfte verschafften sich zunächst Zugang zum Haus und löschten das Feuer. Die Drehleiter wurde ebenfalls ausgefahren, kam aber nicht zum Einsatz. Anschließend belüftete die Feuerwehr das Haus, damit der Qualm aus den Räumen ziehen konnte. „Das Feuer war nach einer halben Stunde aus“, sagte Bertschat. Bei den Feuerwehren Heiligenhafen und Oldenburg waren zusammen rund 60 Kameraden im Einsatz.

Wie die Matratze in Brand geriet, muss noch ermittelt werden. Die komplette Haushälfte sei nicht mehr bewohnbar, so die Wehrführerin.