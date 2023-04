Gästeboom in Heiligenhafen

Von: Peter Foth

Rund 800 Kinder suchten an Ostern am Strand in Heiligenhafen nach Ostereiern. Der Strand war so voll, dass der Sand fast nicht mehr zu sehen war. © Foth

Die Buchungslage in Heiligenhafen in den Osterferien bezeichnete Tourismusleiter Eike Doyen als überaus zufriedenstellend. Grundsätzlich hatte der Tourismus-Service schon vorab mit einer guten Auslastung gerechnet, das hervorragende Wetter und das vielfältige Programm zu Ostern lockten zusätzlich Tagesgäste und Kurzentschlossene in den Ort.

Heiligenhafen – Den Start machte das traditionelle „Beach Clean Up“ – die Strandaufräumaktion in Kooperation mit der Flensburger Brauerei. Laut Doyen haben an der Aktion rund 130 Personen teilgenommen, die auf rund 30000 Quadratmetern fleißig Strandmüll sammelten. Die riesige Ausbeute blieb aber glücklicherweise aus, weil sich immer mehr Menschen umweltbewusst verhalten, „was ja eigentlich nur gut ist“, sagte Doyen. Mit Suppe und kühlen Getränken wurden alle Helfer belohnt.

Viele Gäste in Heiligenhafen

Das Osterfeuer samt Osterkonzert am Sonnabend brach dann nahezu alle Rekorde. Zwischen 2500 und 3000 Gäste waren am Strand und ließen es sich beim Osterfeuer und auf dem Seebrückenvorplatz im Sonnenuntergang gut gehen. Die ersten Strandkörbe waren bereits gestellt, auch das Angebot wurde allgemein gut angenommen, wie die vielfältige Gastronomie der Stadt, konnte der Tourismusleiter beobachten. Der lange Parkplatz am Binnensee war proppenvoll. Wer sein Gefährt parken wollte, musste Geduld mitbringen.

Auch in der Brückstraße sind viele Menschen unterwegs. © Foth

Die Ostereiersuche am Strand hat am Ostersonntag in Heiligenhafen Tradition. In diesem Jahr waren fast 800 Kinder zum Strand an die Seebrücke gekommen, um mit Händen und Schaufeln den Strandabschnitt umzupflügen. Wer im Sand ein Osterei gefunden hatte, konnte es gegen eine Osterüberraschung bei den Mitarbeitern des Tourismus-Service eintauschen. Kein Kind sei leer ausgegangen, so Doyen. Bei umfangreicher Kinderanimation mit dem Kinderpiratenland am Strand und entspannter Live-Musik auf dem Seebrückenvorplatz klang der Sonntag aus. Doyens Fazit: „Ein rundum gelungenes und damit zufriedenstellendes Osterwochenende. Kaiserwetter und tausende Gäste, die sich an unserem Prog