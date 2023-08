Hafenfesttage finden 2024 später statt

Von: Patrick Rahlf

Die Hafenfesttage 2024 finden eine Woche später statt als gewöhnlich. Dafür dürfen sich alle Heiligenhafener wieder auf den großen Festumzug freuen. © Hans-Joerg Meckes

Die 47. Auflage der Heiligenhafener Hafenfesttage wird im kommenden Jahr vom 19. bis zum 28. Juli stattfinden – und damit etwas später als gewohnt. Das hat Tourismusleiter Eike Doyen gestern bekanntgegeben.

„Die Auswahl des Datums hängt vor allem von den Sommerferien ab, welche nächstes Jahr relativ spät starten. Unser Ziel ist es, so vielen Gästen und Einheimischen wie möglich die Chance zu geben, die Festtage zu besuchen“, so Doyen. Somit finden die Hafenfesttage 2024 parallel zur Travemünder Woche statt, was für den Veranstalter allerdings kein Problem darstellt. „Die Travemünder Woche ist ein Who is Who des internationalen Segelsports, während unsere Hafenfesttage den Fokus auf die Hafenbelebung, unterhaltsame Bühnenshows und kulinarische Köstlichkeiten legen“, erklärt Doyen.

Die Hafenfesttage 2024 versprechen ein noch größeres und aufregenderes Programm, auf das sich die Besucherinnen und Besucher freuen können, so der Tourismusleiter. „Hoffnungsvoll wird das Feuerschiff erwartet, welches sich momentan noch in der Werft befindet. Garantiert können sich die Gäste wieder auf das Riesenrad und den Festumzug freuen“, berichtet Eike Doyen, der abschließend ergänzt: „Wir freuen uns, dass die diesjährigen Hafenfesttage mit den vielfältigen Programmpunkten für Jung und Alt, den neu gestalteten Festplätzen und Gastro-Angeboten viel positiven Anklang gefunden haben. Darauf möchten wir im nächsten Jahr aufbauen, das Programm weiter ausbauen und neue Highlights schaffen.“