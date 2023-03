Tourismus-Service Heiligenhafen ehrt Klaus Nehring

Von: Peter Foth

Viele Heiligenhafener waren zur Stadtführung mit Klaus Nehring (2.v.l.) am Sonnabend gekommen. Tourismusleiter Eike Doyen (M.) bedankte sich für das 50-jährige Engagement für den Tourismus in der Warderstadt mit einem Präsentkorb. © Peter Foth

Klaus Nehring engagiert sich seit 50 Jahren mit Vorträgen und Führungen für den Tourismus in Heiligenhafen. Dafür wurde er nun von Tourismusleiter Eike Doyen geehrt.

Heiligenhafen – Seit einem halben Jahrhundert engagiert sich Klaus Nehring für den Tourismus in Heiligenhafen. Kaum ein anderer kennt die Historie der Warderstadt wie er. Angefangen hatte alles vor 50 Jahren mit den Vorträgen Nehrings über Heiligenhafen. Aus diesen Vorträgen entwickelten sich dann Ende der 70er-Jahre auch die Stadtführungen und Radtouren durch den Ort und die nähere Umgebung. Nun ist Nehring für seinen jahrzehntelangen Einsatz vom Tourismus-Service der Warderstadt ausgezeichnet worden.

Eine Rolle ist Klaus Nehring mit der Darstellung des Fischer Stüben auf den Leib geschrieben. In seinem Ölzeug mit dem Südwester, der Festmacherleine über der Schulter und der Laterne in der Hand kennen ihn viele Heiligenhafener und noch mehr Touristen. Auf die Figur des Fischers kam Klaus Nehring, als er seine Sammlung alter Postkarten durchforstete. Daraufhin habe er weiter recherchiert und hat im Heimatmuseum mehr über den Heiligenhafener Fischer erfahren, der 1864 preußische Truppen nach Fehmarn brachte und so die Insel von der dänischen Besatzung befreit werden konnte. Wie Nehring recherchierte, war Fischer Stüben vom Amtsvorsteher zum Lotsen bestellt worden, weil er die Gewässer um Heiligenhafen wie kein anderer kannte. Die Fehmaraner waren Fischer Stüben seinerzeit sehr dankbar und haben ihm ein Pferd mit dem Namen „Fehmarn“ geschenkt. Das alles erfahren Nehrings Gäste auf seiner Stadtführung.

In der „Altdeutschen Bierstube“ von Erika Sarnow und dem Weberhaus fand Klaus Nehing damals Gastronomen, die seine Stadtführungen unterstützten und wo man auch zu einer kurzen Pause einkehren konnte. Dazu kamen Mitspieler wie Anke Hallmann und seine verstorbene Frau Renate, die in das Geschehen eingebunden werden konnten. Am vergangenen Sonnabend hatte Klaus Nehring die Heiligenhafener zu einer besonderen Stadtführung eingeladen. Mit rund 75 Gästen ging die Tour in den Westen der Stadt.

Tourismusleiter Eike Doyen nannte Nehring einen „herzlichen, sympathischen Stadtführer“, mit dem er seit fünf Jahren zusammenarbeite. Die Stadtführungen, an denen schon mal bis zu 80 Menschen teilnehmen, würden sich größter Beliebtheit erfreuen, so Doyen. Gleiches gelte auch für die geführten Radtouren.

Perfektes Zusammenspiel

„Ohne die Unterstützung durch den Tourismus-Service wären alle Programmpunkte gar nicht möglich gewesen“, fügte Nehring an. Eike Doyen bedankte sich für das jahrzehntelange Engagement Nehrings für den Tourismus der Warderstadt mit einem Präsentkorb.