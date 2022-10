Timo Gaarz gibt Kandidatur zur Landratswahl bekannt

Von: Hans-Jörg Meckes

Timo Gaarz von der CDU-Fraktion möchte nächstes Jahr am 14. Februar in Eutin zum Landrat vom Kreis Ostholstein gewählt werden. © Hans-Jörg Meckes

Der Heiligenhafener Timo Gaarz möchte im Februar nächsten Jahres zum Landrat von Ostholstein gewählt werden. Seine Kandidatur gab er heute in Eutin bekannt.

Eutin/Heiligenhafen – Der Vorsitzende der CDU-Fraktion in Ostholsteins Kreistag, Timo Gaarz, hat am Dienstag seine Kandidatur für das Amt des Landrates bekannt gegeben. Der Kreistag wählt am 14. Februar 2023 einen neuen Landrat für die Dauer von sechs Jahren. Ostholsteins bisheriger Landrat Reinhard Sager (CDU) hatte Mitte September bekannt gegeben, dass er für eine weitere Amtszeit nicht mehr antritt.

Seit fast zehn Jahren stellvertretender Landrat

„Als gebürtiger Ostholsteiner bin ich meinem Heimatkreis in besonderer Weise verbunden und würde mich freuen, die anstehenden Aufgaben gemeinsam mit den Mitarbeitenden und den Mitgliedern des Kreistags wahrzunehmen und die Lebensverhältnisse im Interesse der Menschen positiv gestalten zu dürfen“, machte Gaarz bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur im Pressegespräch im Eutiner Kreishaus deutlich. Der 44-jährige Diplom-Finanzwirt, der in Heiligenhafen wohnt, ist davon überzeugt, mit seinem Berufsweg und seiner fast zehnjährigen Erfahrung als bisheriger stellvertretender Landrat sowie als Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses die Anforderungen an dieses Amt zu erfüllen. Dem Kreistag gehört er seit über 20 Jahren an, und seit 1995 ist er Mitglied der CDU. Aktuell arbeitet Gaarz als zuständiger Sachgebietsleiter für die Ausbildung und das Studium beim Finanzamt Ostholstein.

Den vollständigen Artikel zur Kandidatur von Timo Gaarz lesen Sie morgen in der Heiligenhafener Post und im Fehmarnschen Tageblatt.