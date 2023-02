Tierschutzverein Tiere in Not rät zur Kastration von Katzen

Von: Hans-Jörg Meckes

Der Verein Tiere in Not bittet Katzenhalter in der Region darum, ihre Tiere kastrieren zu lassen. © guvo59/Pixabay

Der Tierschutzverein Heiligenhafen-Fehmarn ruft Katzenbesitzer dazu auf, ihre Stubentiger kastrieren zu lassen. Es gebe überall eine übermäßige Vermehrung von Katzen.

Heiligenhafen – Es ist wieder Paarungszeit und wie in den vergangenen Jahren wird es auch in diesem Jahr wieder viele unerwünschte Katzenbabys geben, blickt der Tierschutzverein Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn voraus. Er rät allen Katzenhaltern dringend zur Kastration ihrer kleinen Stubentiger.

„Katzen können zwei- bis dreimal pro Jahr Junge bekommen, und nur die rechtzeitige Kastration hilft, die übermäßige Vermehrung dauerhaft zu vermeiden“, teilt der Vereinsvorsitzende Hans-Detlef Stölken mit. Ab dem 20. Februar (Montag) läuft wieder die landesweite Kastrationsaktion für freilebende Katzen.

Deshalb bittet der Tierschutzverein Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn alle darum, ihm Bescheid zu geben, wenn frei lebende Katzen gefüttert werden oder bekannt ist, wo sich solche Katzen aufhalten, damit der Verein die notwendigen Kastrationen durchführen lassen kann.

Verein steht mit Rat und Tat zur Seite

Tiere in Not bittet aber auch alle Katzenhalter, die ihren Katzen Freigang gewähren, ihre Tiere kastrieren zu lassen. „Helfen Sie mit, eine weitere unkontrollierte Vermehrung einzudämmen, denn viele Straßenkatzen führen kein Leben in idyllischer Freiheit, sondern ein leidvolles Dasein“, unterstreicht Stölken.

Der Verein Tiere in Not steht allen Katzenhaltern mit Rat und Tat zur Seite und kann auf dem Festland telefonisch unter der Nummer 043627733 und auf Fehmarn unter 015227393344 erreicht werden. Online ist der Verein auf tiere-in-not.de zu finden.