Thomas Wende bleibt 1. Vorsitzender des TSV Heiligenhafen

Von: Peter Foth

Der Vorstand des TSV mit Thomas Wende (hinten, v.l.), Marvin Engstfeld, Viola Niebuhr sowie Folkert Loose (vorne), Marijana Haase, Judith Königer und Uwe Kling. © Peter Foth

Thomas Wende wurde einstimmig als 1. Vorsitzender des TSV Heiligenhafen wiedergewählt. Marianne Schumacher wurde geehrt für 60-jährige Mitgliedschaft.

Heiligenhafen – Einen großen Vertrauensbeweis für die Arbeit des TSV-Vorstandes gab es am Freitag auf der Jahreshauptversammlung mit der einstimmigen Wiederwahl des 1. Vorsitzenden Thomas Wende, des Kassenwartes Marvin Engstfeld und der Beisitzerin Viola Niebuhr. Als neuer Kassenprüfer wird Ramon Wolkenhaar tätig werden.

In seinem Jahresbericht bedankte sich Thomas Wende bei den Spartenleitern und dem Vorstand. Beide hätten im vergangenen Jahr hart daran gearbeitet, den TSV Heiligenhafen voranzubringen. „Unsere Sportveranstaltungen waren gut besucht, und es war großartig zu sehen, wie viele Menschen sich für die Sportarten begeistern. Das ist euer Verdienst“, sagte Wende zu den anwesenden Mitgliedern. Es gehe aufwärts. Der TSV Heiligenhafen wachse und habe im letzten Jahr viele neue Mitglieder gewinnen können. Besonders im Jugendbereich haben viele alte und neue Mitglieder den Weg zum TSV gefunden.

Christoph Köhn und Henry Bassmann gehören dem TSV seit 25 Jahren an. Klaus Jeak wurde für 40 Jahre geehrt. Artur Hopp ist seit 50 Jahren im TSV aktiv, Marianne Schumacher kann sogar auf eine Mitgliedschaft von 60 Jahren im TSV zurückblicken. © Peter Foth

Der erste Vorsitzende räumte ein, dass in den Corona-Jahren die Mitgliederzahl geschrumpft sei. Jetzt könne man aber besonders in den Jugendabteilungen Turnen, Fußball, Basketball sowie Ju-Jutsu wieder einen Zulauf vermelden. Die Mitgliederzahlen hätten wieder die 900er-Grenze überschritten, und somit könne der TSV zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Leider hätten sich auch die Energie-Einsparmaßnahmen beim TSV bemerkbar gemacht und teilweise zu Unmut geführt, erklärte Thomas Wende. Ab Oktober hatte die Stadt das Warmwasser abgestellt, sodass Duschen nach dem Training nur noch für Hartgesottene möglich war. Ebenfalls wurde die Heizung im Sportlerheim runtergeregelt. Die anhaltende Diskussion führte dazu, dass der Bürgermeister für die anstehenden Punktspiele und Turniere in den Monaten Februar und März das Warmwasser an den Wochenenden wieder anstellen ließ, sagte Wende in seinem Jahresbericht. In diesem Zusammenhang wies der erste Vorsitzende darauf hin, dass der Verein nicht nur sportliche Ziele verfolge, sondern auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft sei.

Diesen Sommer gibt es wieder den Mitternachtslauf

Die gute Mitteilung: In diesem Sommer wird es wieder einen Mitternachtslauf geben. Die ersten Anmeldungen sind schon eingegangen. Mit der Veranstaltung werde auch der neue Sportplatz gebührend eingeweiht, sagte Wende. Für die Absicherung der Strecke werden noch freiwillige Helfer und Straßenposten gesucht. Leider seien die Kosten in allen Bereichen gestiegen, was durchaus Sorgen bereite, so der 1. Vorsitzende, doch die bewährten Sponsoren hätten bereits ihre Unterstützung zugesagt. Eine positive Meldung hatte Bürgermeister Kuno Brandt dabei. Wie er versicherte, werde die Baustelle Am Wachtelberg beim Mitternachtslauf kein Hindernis mehr sein. Der Vorsitzende begrüßte derweil auch die Sanierung des Sportplatzes am Sundweg durch die Stadt.

Unter dem Tagesordnungspunkt Ehrungen wurden Christoph Köhn und Henry Bassmann für ihre 25-jähre Mitgliedschaft geehrt. Klaus Jeak erhielt die Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft, davon einige Jahre als Vorsitzender des Vereins. Artur Hopp gehört dem TSV seit 50 Jahren an. Marianne Schumacher kann sogar auf eine beeindruckende Mitgliedschaft von 60 Jahren im TSV zurückblicken. In seiner Laudatio würdigte Thomas Wende die Verdienste der Geehrten für den TSV.

Mit dem Danke-Preis des TSV wurden Maik Urich, Lea-Sophie Urich, Jasmin Hollatz-Schwartz, Ingo Henze und Viola Niebuhr ausgezeichnet.