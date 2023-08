Thomas Brandt erzählt im Gemeindehaus über das damalige Asien

Von: Hans-Jörg Meckes

Teilen

Thomas Brandt hat lange in Asien gelebt und hält am Donnerstag einen Vortrag im Gemeindehaus im Thulboden über den Kontinent. © Hans-Jörg Meckes

Thomas Brandt hat 28 Jahre Erfahrung in Asien gesammelt. Am Donnerstag hält er im Gemeindehaus in Heiligenhafen einen Vortrag über die Ankunft der ersten Europäer auf dem Kontinent.

Heiligenhafen – Auf eine maritime asiatische Reise in die Vergangenheit lädt der Heiligenhafener Thomas Brandt am Donnerstag (31. August) ins Gemeindehaus im Thulboden ein. Bei seinem Vortrag „Asia in Those Days“ ist zu erfahren, wie damals die Seereise nach Asien gelang und wie die frühen Europäer dort das soziale Leben prägten. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Wenn Brandt von den frühen Reisen nach Asien erzählt, dann beginnt er mit großer Leidenschaft zu sprechen. Der 57-Jährige kennt den Kontinent sehr gut, denn er hat dort 28 Jahre lang Erfahrung gesammelt und war für die Auslandshandelskammern in Indonesien und Malaysia tätig. Dabei hat er deutsche Unternehmen auf ihrem Weg nach Asien betreut.

„Früher war die Herrschaft über die Ozeane dominierend für den Aufstieg und den Fall von Nationen“, stellt Brandt heraus. Hafenstädte seien oft Hauptstädte der jeweiligen Länder gewesen und zeugten von Wachstum und Prosperität. Das sei ein wichtiger Bezugspunkt zu Heiligenhafen – eine Geschichte, die maritim ist.

Unter dem Titel „Asia in Those Days“ veröffentlichte Brandt auch ein Buch. Ein Kapitel widmet er darin den Gewürzen, die früher besonders wertvoll waren. „Sie haben die Europäer nach Asien gebracht, denn sie haben Reichtum gebracht“, betont er. Im 15. und 16. Jahrhundert brachen die Europäer zu ihren Entdeckungsreisen auf und fanden so auch den Weg zu den Gewürzinseln (Molukken) im Osten des heutigen Indonesien.

Erleichterungen im 19. Jahrhundert

Erst ab dem 19. Jahrhundert könne man von normalen Reisen, wie man sie heutzutage kennt, sprechen, sagt Brandt. „1840 wurde die Dampfschifffahrt erfunden, vorher war man abhängig von den Winden.“ Hinzu kam, dass 1869 der Suezkanal eröffnet wurde, der die Seereise um 8000 Kilometer verkürzt habe. Brandt stellt den Bezug zur heutigen Zeit her. „Auch bei der Coronavirus-Pandemie waren wir wieder völlig gebunden und von unseren schnellen Frequenzen von heute im Handel teilweise abgeschnitten.“ Seereisen seien damals ein monatelanges Unterfangen und alles andere als komfortabel gewesen, betont der Asien-Kenner. „Das Risiko auf den Tod war begleitet von Skorbut, Piraten und Unwettern immer mit im Kalkül.“

Die Kommunikation war damals ganz anders, als sie es heute ist. Von Smartphones mit Touchscreens und Chatnachrichten, die innerhalb von ein paar Sekunden auf der anderen Seite der Welt ankommen, konnten die Menschen damals noch nicht einmal träumen. „Fotos existierten noch nicht, und es war nicht so einfach möglich, Erinnerungen mit der Familie auszutauschen“, so Brandt. Das Warten auf einen Brief habe damals bis zu 400 Tage gedauert. „Und es war keinesfalls sicher, ob das Schiff mit den Briefen nicht sinken wird oder ob die Tinte vom Salzwasser ausgewaschen wird“, erklärt Brandt.

Ab dem Jahr 2000 beginnt das asiatische Jahrhundert

Ende der 1990er-Jahre wurden die letzten asiatischen Kolonien von den Europäern zurückgegeben. Seit dem Jahr 2000 habe geopolitisch das asiatische Jahrhundert begonnen. „Damals wie heute war und ist es Asien, das weltweites Wachstum ermöglicht hat“, sagt der Heiligenhafener. Wer mehr über das soziale Leben der ersten europäischen Kaufleute, Missionare und Gesandten im exotischen Asien erfahren will, besucht am Donnerstag den Vortrag.

Noch mehr über Thomas Brandt und seine Vorträge über Asien gibt es online auf der Seite thomasbrandt.asia zu lesen.