Teilnehmerrekord beim Anbaden in Heiligenhafen

Von: Peter Foth

Rund 100 Freiwillige begaben sich zum Anbaden in die sechs Grad kalte Ostsee. Von der Seebrücke aus schauten sich viele Zuschauer das Spektakel an. © Peter Foth

Rund 100 Mutige nahmen beim Anbaden 2023 in Heiligenhafen teil. Dieses Jahr hatten die Teilnehmer besonders mildes Wetter.

Heiligenhafen – Warm eingepackt verfolgten am Neujahrstag von einem Logenplatz auf der Seebrücke oder direkt am Strand viele Menschen das Anbaden, zu dem der Tourismus-Service eingeladen hatte. Tourismusleiter Eike Doyen freute sich über den Gästeansturm und stellte fest, dass diese Veranstaltung immer beliebter wird.

Schon eine Stunde vor dem Start heizte DJ „Wolfgang II“ den Gästen auf dem Seebrückenvorplatz mit heißen Rhythmen ein. Das Ganze kommentierte Eike Doyen, der dann auch um Punkt zwölf Uhr den Start zum Anbaden 2023 gab. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Doyen, „denn mit über 100 Anbadern ist die Veranstaltung gut besucht und wird immer beliebter.“

Das Fernsehen war auch am Steinwarderstrand an der Seebrücke vertreten, um das Spektakel in Bild und Ton einzufangen. Auch Hubertus Patzelt war – verkleidet als Meeresgott „Neptun“ – gekommen, um zu sehen, wer es im Winter wagt, in seine sechs Grad kalten Fluten zu springen. Mit Fellmütze auf dem Kopf gehörten zudem Camilla und Ryan zu den mutigen Schwimmern. Beide wohnen erst seit einem halben Jahr in Heiligenhafen und hatten vorher in Südafrika gelebt. Beim Landgang wurden sie von ihren Kindern Noah und Ezrah empfangen. Zum Aufwärmen hatte der Tourismus-Service eine Sauna auf dem Seebrückenvorplatz platziert, und natürlich gab es nach dem kühlen Bad in der Ostsee Getränke zum Aufwärmen.