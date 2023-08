Surf-Elite zu Gast in Heiligenhafen

Von: Patrick Rahlf

In Heiligenhafen finden vom heutigen Donnerstag bis Sonntag die Windsurfing-Europameisterschaften statt. Von der Seebrücke aus können Zuschauer den Profi-Surfern fast zum Anfassen nahekommen.

Heiligenhafen – Am heutigen Donnerstag (24. August) starten die Formula-Windsurfing-Europameisterschaften im Rahmen des Multivan Windsurf Cups in Heiligenhafen. Für vier Tage wird die Ostsee vor der Halbinsel zum Eldorado der Racing Elite. Dreißig Starter aus sechs verschiedenen Nationen haben sich für die Regatta angemeldet.

Nach über zehn Jahren Pause kehrt der Multivan Windsurf Cup nach Heiligenhafen zurück. Die Europameisterschaft sorgt dabei für besondere Brisanz. Die Elite des Multivan Windsurf Cups hofft, mit Heimvorteil im Kampf um die Europameistertitel ein Wörtchen mitreden zu können. Heiligenhafen bietet dabei mit seiner Erlebnis-Seebrücke optimale Rahmenbedingungen für die spektakulären Rennen der Foil-Windsurfer. Von der Seebrücke als Naturtribüne kann man die Positionskämpfe fast zum Anfassen nah verfolgen.

Fahrer aus ganz Europa sind Donnerstag zugegen

„Wir freuen uns, zum Saisonabschluss des Multivan Windsurf Cups noch ein Highlight zu realisieren. Die Europameisterschaft im Formula Windsurfing ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur weil die internationalen Titelkämpfe Fahrer aus ganz Europa anlocken, sondern auch weil das Racing Format sonst in der Deutschen Spitzenserie nicht gefahren wird“, sagt Matthias Regber von der Choppy Water GmbH, die den Multivan Windsurf Cup organisiert. Bei den anderen Tourstopps des Multivan Windsurf Cups haben sich die Organisatoren voll auf Fin- und Foilslalom konzentriert, wie es bei der International Funboard Class Association oder auch der PWA Profitour gefahren wird. „In Heiligenhafen kommen nun die Racer voll auf ihre Kosten“, so Regber.

Als Favorit im Kampf um den Europameistertitel dürfte der vielfache deutsche Meister Vincent Langer (GER-1, Fanatic, Duotone) gelten. Der Kieler konnte Ende Juli beim Surf Cup Sylt den Titel im Fin Slalom gewinnen. Nun hofft er, im Foil Racing in Heiligenhafen sogar den Europameistertitel zu erringen. Ebenfalls stark dürfte sich Fabian Wolf (GER-404, FMX Racing, Gun Sails) präsentieren. Wolf ist neben dem Multivan Windsurf Cup auch in der olympischen iQFOiL-Klasse aktiv und Mitglied im Perspektivkader des Deutschen Segler-Verbandes (DSV). In der letzten Woche kämpfte er noch bei den World Sailing Championships in Le Hague um die Olympiaqualifikation. In dieser Woche geht es für den Athleten in Heiligenhafen um den Europameistertitel im Formula Windsurfing. Auch die deutschen Youngster Leo Richter (GER-9, JP, Neil Pryde) und Meno Büchler (GER-91, Starboard, Severne) machen sich Hoffnung, bei der Titelvergabe im Youth Bereich ganz vorne mitzumischen.

Top-Favoriten beim Formula Racing

Die deutsche Windsurf-Elite trifft beim Multivan Windsurf Cup Heiligenhafen auf internationale Top-Favoriten im Formula Racing. Der Pole Tomasz Romanowski (POL-161) konnte bei der Formula-Windsurfing-Weltmeisterschaft in Torbole am Gardasee (Italien) im Juli mit Platz drei eine Podiumsposition erringen. Auf der Ostsee vor Heiligenhafen hoffte er, dass der Sprung an die Spitze gelingt. Der Spanier Fernando Martinez Del Cerro (ESP-71) gehört seit vielen Jahren zur Formula-Windsurfing-Elite. Bei der WM belegte er Platz sechs. In Heiligenhafen peilt er das Podium an. Auch mit dem Portugiesen Miguel Martinho (POR-5) ist zu rechnen. Nach Platz acht bei der WM will er beim Multivan Windsurf Cup in Heiligenhafen einen neuen Anlauf nehmen. In der Masterwertung muss man auf jeden Fall mit dem Polen Pawel Dittrich (POL-381) rechnen. Der ehrgeizige Pole wurde in diesem Frühjahr in Argentinien Master-Weltmeister im Formula Windsurfing. Dittrich trete regelmäßig beim Multivan Windsurf Cup an und sei stets für eine Topplatzierung gut, sagt Matthias Regber.

Die Wettkämpfe um die Europameisterschaft beginnen am Donnerstag (24. August) und gehen dann bis Sonntag (27. August). Bei der Siegerehrung am Sonntag um 17 Uhr werden die neuen Europameister im Formula Racing gekürt. Ein besonderer Fokus liegt bereits auf dem Eröffnungsrennen. Dieses ist im Rahmen des „Großen Preises der LVM Versicherung“ mit einem Gesamtpreisgeld von 1000 Euro dotiert. Dieses wird stets an die drei Erstplatzierten in der ersten Wettfahrt bei jedem Multivan Windsurf Cup ausgeschüttet. Bei der Europameisterschaft dürfte dies von Beginn an für Dramatik sorgen.