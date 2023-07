Steinwarder-Lesehalle: Investor ist abgesprungen

Von: Peter Foth, Patrick Rahlf

Die ehemalige Lesehalle auf dem Steinwarder soll nun endgültig veräußert werden. © Peter Foth

Der Verkauf der Lesehalle auf dem Steinwarder in Heiligenhafen nimmt einen zweiten Anlauf. Ziel bleibt weiterhin, das Gebäude gastronomisch zu nutzen.

Heiligenhafen – Die Heiligenhafener Verkehrsbetriebe (HVB) planen weiterhin, das Grundstück auf dem Steinwarder, auf dem die alte Lesehalle steht, zu verkaufen, nachdem ein erster Versuch nicht von Erfolg gekrönt gewesen ist. Wie HVB-Geschäftsführer Joachim Gabriel auf eine HP-Anfrage mitteilte, soll der Verkauf an eine gastronomische Nutzung gebunden sein. Eine öffentliche Ausschreibung soll demnächst erfolgen.

„Die Vorstellungen des Investors und des Kreisbauamtes waren am Ende nicht in Einklang zu bringen. Kurz gesagt: Keine Baugenehmigung, kein Kauf“, antwortete Joachim Gabriel auf die Frage, warum es bislang nicht mit einem Verkauf geklappt hätte. Die Gespräche waren seinerzeit schon weit fortgeschritten, sodass der potenzielle Käufer sein gastronomisches Nutzungskonzept im Stadtentwicklungsausschuss vorstellen durfte. Er sprach damals von 270 Quadratmetern Grundfläche, um den Gastronomie-Betrieb auch im Winter wirtschaftlich führen zu können. Das Problem: Der gültige Bebauungsplan gibt nur 150 Quadratmeter her.

In den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es bereits eine andere Lesehalle in Heiligenhafen. Dieses Gebäude existiert aber schon lange nicht mehr. © Peter Foth

Nun also ein neuer Anlauf: Bei der HVB hat man sich dafür auf eine neue Strategie geeinigt. So wurde jetzt ein Architekt beauftragt, um die Planung für eine gastronomische Nutzung zu konkretisieren und beim Kreis Ostholstein zu prüfen, was machbar ist. „Diese Vereinbarungen werden Grundlage der öffentlichen Ausschreibung sein und in den Kaufvertrag einfließen“, erklärte Gabriel. Ob das neue Haus auf dem Grundstück eine Dachterrasse bekommen kann, von der man direkt auf die Ostsee schaut, und wie die gastronomische Nutzung konkret aussehen könnte, wird dabei eine große Rolle spielen. „Der Käufer bekommt ein Konzept vorgelegt, wie und was er hier bauen kann“, so Joachim Gabriel.

Kaufpreis ist von den HVB noch nicht festgelegt

Beim Kaufpreis wollte sich die HVB noch nicht festlegen. Nach HP-Recherchen beträgt der Bodenrichtwert auf dem Steinwarder in dieser exponierten Lagen 850 Euro pro Quadratmeter. Somit könnte der Verkaufswert zwischen 500.000 und 750.000 Euro für das 1000 Quadratmeter große Grundstück liegen. Probleme, wie bei der gastronomischen Nutzung im dritten Bauabschnitt des Dünenparks, sollen bei der Lesehalle nicht auftreten, da die gastronomische Nutzung im Kaufvertrag verankert wäre.

Wie Joachim Gabriel gegenüber unserer Zeitung sagte, habe man beim Dünenpark-Projekt im Nachgang nicht die Möglichkeit, den Eigentümer zu etwas zu zwingen, da kein vorhabenbezogener B-Plan vorliege. Diesen Fehler wolle man beim Verkauf des Grundstückes Lesehalle nicht machen. Hier werde die gastronomische Nutzung dem Käufer auferlegt.

Die Lesehalle wird heute nur noch als Lager genutzt, im hinteren Teil gibt es Toiletten. Früher lagen dort Zeitungen aus, und Strandbesucher konnten sich in Ruhe zurückziehen. Doch es gab bereits seit den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein weiteres Gebäude auf dem Heiligfenhafener Steinwarder, das Lesehalle hieß. In diesem Reetdachhaus, das 1927 errichtet worden ist, konnten Gäste im Erdgeschoss warme Seebäder nehmen. Die alte Lesehalle auf dem Steinwarder gibt es allerdings schon lange nicht mehr.