Zweitwohnungen: Pauschales Verbot im gesamten Stadtgebiet rechtswidrid

Von: Patrick Rahlf

Heruntergelassene Jalousien: In den Wintermonaten sind zahlreiche Wohnungen, die in den vergangenen zehn Jahren im Bereich der Innenstadt entstanden sind, offenbar nicht bewohnt. Um das zukünftig zu vermeiden, hat die Stadtvertretung im März 2022 Maßnahmen in die Wege geleitet, ist jedoch über das Ziel hinausgeschossen. Die erarbeitete Satzung ist rechtswidrig. © Patrick Rahlf

Letztes Jahr hatte die Stadtvertretung von Heiligenhafen eine Zweitwohnungssperre beschlossen. Doch nun zog sie die Satzung wieder zurück. Es hätten sonst Klagen und Schadensersatz gedroht.

Heiligenhafen – Heiligenhafens Stadtvertretung hatte im März 2022 eine Zweitwohnungssperre beschlossen. Damit sollte der hiesige Wohnungs- und Häusermarkt besser gegen auswärtige Kapitalanleger geschützt werden, die den ohnehin schon knappen Wohnraum in der Warderstadt nur wenige Wochen im Jahr nutzen. Zehn Monate später ist diese Satzung von der Stadtvertretung am Dienstagabend wieder einkassiert worden. Der Grund: Sie ist rechtswidrig. „Mit dieser Satzung würde die Stadt Heiligenhafen vor Gericht untergehen“, machte Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos) den 23 anwesenden Stadtvertretern die prekäre Lage deutlich. Eine Anwaltskanzlei hatte die Satzung vor Kurzem detailliert geprüft, nachdem der Kreis Ostholstein darauf hingewiesen hatte, dass sie rechtlich nicht haltbar sei.

Stadt zieht die Reißleine

Die Sondersitzung war auch deshalb dringend nötig gewesen, weil es für die Stadt – und somit für den Steuerzahler – hätte teuer werden können. „Das Thema brennt unter den Nägeln, da konkrete Sachverhalte vorliegen. Würden wir nächste Woche vor Gericht verlieren, könnten hohe Schadensersatzforderungen auf die Stadt zukommen“, erklärte der Büroleitende Beamte Kai-Uwe Maurer.

Somit hat die Stadt gerade noch rechtzeitig die Reißleine gezogen. Probleme im Abwägungsprozess einzelner Gebiete hätten dazu geführt, dass ein pauschales Zweitwohnungsverbot für das gesamte Stadtgebiet Heiligenhafens nicht erlaubt sei. „Wir wurden letztes Jahr anscheinend von der SWUP GmbH falsch beraten“, erklärte Andreas Zimmer (PFH, vorher FDP). Einen Vorwurf an die Stadtverwaltung gab es dagegen nicht. Günter Möhlmann (CDU): „Bürgermeister Brandt hat von Beginn an empfohlen, die Zweitwohnungssperre auf die Innenstadt und Ortmühle zu beschränken. Auch die CDU wollte es dabei belassen, da diese Satzung ein erheblicher Eingriff in die Nutzung des Eigentums ist. Nun stehen wir alle vor dem Scherbenhaufen.“

„Fehler gemacht, der korrigiert werden muss“

Simon Schulz (BfH) erklärte, dass man mit besten Absichten im Sinne aller Heiligenhafener gehandelt hätte. „Wir haben einen Fehler gemacht, der schnell korrigiert werden muss.“ In einem zweiten Anlauf besteht die Möglichkeit, neue Zweitwohnsitze nur in jenen Stadtvierteln zu verbieten, die bislang vom Fremdenverkehr geprägt sind. „Es wird ganz sicher nicht für das gesamte Stadtgebiet funktionieren“, ließ Kuno Brandt am Dienstagabend durchblicken.

Auch Monika Rübenkamp (SPD) sprach sich dafür aus, schnellstmöglich eine neue Satzung auf den Weg zu bringen. „Wir müssen ein Büro finden, das sich der Sache annimmt. Das wird nicht ganz leicht, weil es in unserem Fall bedeutet, Grundlagenarbeit zu verrichten. Es wird Zeit in Anspruch nehmen“, erklärte Kuno Brandt. Bis dahin gebe es keinerlei Verbote oder Regularien bei Immobilienverkäufen, neue Zweitwohnsitze könnten angemeldet werden.

21 Stadtvertreter sprachen sich für die Aufhebung der Satzung aus, Niko Rickert (Liberale BisS-Fraktion) enthielt sich, Manfred Ebken stimmte dagegen. Kein Mitglied der Stadtvertretung verfüge über die juristischen Kenntnisse, sich mit dem Thema seriös zu befassen, argumentierte er. Deshalb sollte man an dem im März 2022 gefassten Beschluss festhalten, so Ebken.