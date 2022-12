Solarpark südlich der A 1 produziert seit September fleißig Strom

Von: Hans-Jörg Meckes

Vor ein paar Tagen waren die Solarmodule wegen des kalten Wetters mit Schnee bedeckt. Seit September wandeln sie Lichtenergie in elektrische Energie um und speisen sie in das Stromnetz der Schleswig-Holstein Netz AG ein. © Hans-Jörg Meckes

Der Solarpark in Heiligenhafen produziert seit September fleißig Strom. Neben der Energieumwandlung wurde aber auch neuer Lebensraum für Tiere geschaffen.

Heiligenhafen – Anfang April dieses Jahres begannen die Arbeiten für den Solarpark südlich der Autobahn A 1 in Heiligenhafen. Mittlerweile ist die 8,10 Hektar umfassende Anlage seit September in Betrieb. Eine offizielle Einweihung, die eigentlich schon in diesem Jahr vorgesehen war, wird auf 2023 verschoben, teilt der Investor Wattmanufactur GmbH aus Nordfriesland mit.

„Der Solarpark Heiligenhafen wurde im Juni 2022 fertiggestellt und speist die gewonnene Energie in das Stromnetz der Schleswig-Holstein Netz AG ein“, sagt Marie Pukas, Sprecherin der Wattmanufactur. Seit September befinde sich die Fotovoltaikanlage im Betrieb. Ursprünglich sollte es im Sommer eine Eröffnungsfeier geben, zu der neben der Stadtvertretung auch Heiligenhafens Einwohner eingeladen werden sollten. Sie musste jedoch verschoben werden und finde voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres statt, stellt Pukas in Aussicht.

Ein Turmfalke hat sich auf einem Zaunpfahl des Solarparks in Heiligenhafen niedergelassen. © Hans-Jörg Meckes

Auf der 8,10 Hektar großen Fläche südlich der A 1 wurden 19.968 Solarmodule installiert, informiert die Sprecherin weiter. Jährlich könnten so 9,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden. 3050 Haushalte erhalten pro Jahr dadurch saubere Energie. Insgesamt würden 3620 Tonnen CO2 jährlich durch den Solarpark eingespart, gibt die Wattmanufactur an.

Neuer Lebensraum für Flora und Fauna

Neben der solaren Stromerzeugung sei auch Lebensraum für viele Arten von Flora und Fauna geschaffen worden. „Speziell durch die Ansaat von regionaltypischem Wiesenpflanzensaatgut und dem Verzicht auf Einsatz von Dünge und Pflanzenschutzmitteln wird die natürliche Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes an diesem Standort wiederhergestellt“, so die Pressesprecherin des Unternehmens. Alle Auswirkungen auf Boden, Pflanzen- und Tierwelt würden in einem langjährigen Beobachtungsprozess gemeinsam mit Fachbiologen dokumentiert und ausgewertet.

Im und um den Solarpark wurden viele Nistkästen für Vögel angebracht. © Hans-Jörg Meckes

Ringsherum um die Anlage wurden am Zaun Nisthilfen für Vögel und Insektenhotels angebracht. Hinzu kommen Feldlerchenfenster als Habitate. „Die nicht überbauten, aber geschützten Grünflächen bieten Feldvögeln und Kleinsäugern ausreichend Platz für den Rückzug und die Aufzucht des Nachwuchses“, heißt es von der Wattmanufactur. Durch Totholz- und Lesesteinhaufen werden Schutz und neue Lebensräume für Reptilien, Insekten und Kleintiere geschaffen. Amphibien wie Frösche, Molche und Salamander könnten die vorhandenen Feuchtbiotope innerhalb des Solarparks nutzen. Wildbienen finden Nahrung bei den angelegten Blühstreifen. Weiter dienen ortsübliche Büsche als Sichtschutz sowie als Nahrungsquellen für Vögel und Insekten.