Pastor Felipe Axt verzichtet auf sein Amt

Pastor Felipe Axt ist seit 2018 im Kirchenkreis Ostholstein. Im Jahr 2020 übernahm er die Pfarrstelle in Heiligenhafen. © Kirchenkreis Ostholstein

Heiligenhafens Pastor Felipe Axt verzichtet zum 30. Juni auf sein Amt. Grund seien gesundheitliche Gründe. Eine Wiedereingliederung sei geplant.

Heiligenhafen – Pastor Felipe Axt hat zum 30. Juni seinen Verzicht auf sein Amt in der Kirchengemeinde Heiligenhafen erklärt, um die gestaltende Entwicklung des Pfarrsprengels zu ermöglichen. Er wünsche sich in Verantwortung für seine Kirchengemeinde dafür einen guten Start, so der 41-Jährige. Seit September vergangenen Jahres war der Pastor aufgrund einer schweren Erkrankung außer Dienst.

In einem Brief an den Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, Jochen Gawehns, schrieb Felipe Axt nun, dass er seinen Entschluss sowohl aus gesundheitlichen wie auch aus persönlichen Gründen „nach längerem Bedenken und Abwägen sowie nach Gesprächen mit Propst Süssenbach“ gefasst habe. Da eine vollständige Genesung noch mindestens ein halbes Jahr in Anspruch nehmen wird und er vorerst nur mit reduziertem Stellenumfang die Arbeit wieder aufnehmen kann, habe er beim Landeskirchenamt einen Stellenwechsel beantragt. Es sei geplant, dass er für die Dauer seiner längerfristigen Wiedereingliederung in den pastoralen Dienst ab Juli Unterstützungsdienste wahrnehmen und Projekte im Kirchenkreis begleiten werde. Er wolle seinen Teil dazu beitragen, die notwendigen Formalitäten zeitnah umzusetzen, so Axt. Somit solle „möglichst bald der Weg dafür frei sein“, dass die Nachfolge für Heiligenhafen durch die Wahlversammlung des Pfarrsprengels neu geregelt werden könne, schrieb er.

Neuausschreibung der Pfarrstellen in Heiligenhafen und Großenbrode demnächst Thema

Neben Pastorin Hannegret Riepkes, die Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet wird, hatte in den vergangenen Monaten Vertretungspastor Michael Franke pastorale Aufgaben in der Kirchengemeinde Heiligenhafen wahrgenommen und Gottesdienste gefeiert. Da auch Pastorin Ulrike Kinder aus Großenbrode im September entpflichtet wird, wird die Wahlversammlung des Pfarrsprengels, in der Delegierte der Kirchengemeinden von Großenbrode, Heiligenhafen und Neukirchen vertreten sind, in nächster Zeit sowohl über die Neuausschreibung der Pfarrstelle in Heiligenhafen wie auch in Großenbrode zu befinden haben.

Bis die Stellen wieder besetzt sind, werden ab dem Sommer vorerst Pastor Stefan Bemmé und Pastorin Kirsten Rasmussen den Übergang in Großenbrode und Heiligenhafen gestalten.

Axt ist seit 2018 im Kirchenkreis

Felipe Axt ist gebürtiger Ostholsteiner und wuchs in Kellenhusen auf. Er ist seit 2018 im Kirchenkreis und war zunächst als Vertretungs- und Unterstützungspastor eingesetzt, bevor er 2020 die Pfarrstelle in Heiligenhafen übernahm. Der zweifache Familienvater ist mit Bettina Axt verheiratet, die als Pastorin in Burg auf Fehmarn tätig ist.