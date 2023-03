Arbeiten im SVH-Hafen beendet

Von: Peter Foth

Für 50-jährige Mitgliedschaft überreichte Arne Horn (l.) an Werner Sawatzki und Frauke Matschuck die Goldene Vereinsnadel. Horst Femerling und Bettina Eggers wurden mit der Silbernen Vereinsnadel (25 Jahre) geehrt. © Foth

Als neuer Vorsitzender der Segler-Vereinigung-Heiligenhafen begrüßte Arne Horn auf der Frühjahrsversammlung zum ersten Mal die SVH-Mitglieder. Besonders erfreut zeigte sich der neue Vorsitzende, dass 93 Personen ins Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde gekommen waren. Bei langsam steigenden Temperaturen bereiten einige Vereinsmitglieder schon ihre Schiffe auf die neue Saison vor, sagte Horn.

Heiligenhafen – Bevor der Saisonstart erfolgen kann, sind aber noch viele Aufräumarbeiten notwendig. Hafenwart Jörg Richert freute sich über die große Bereitschaft der Mitglieder beim Aufräumen des Sommerlagers auf der alten Bahntrasse, auf dem Clubgelände und beim Arbeitsdienst am Hafen.

Zu den „Machern“ im SVH-Vorstand gehört seit vielen Jahren auch der 2. Vorsitzende Torsten Much. Dank seines Engagements ist es gelungen, die Finanzierung der Baumaßnahmen im Hafen zu bewerkstelligen. Als letzte Baumaßnahme konnte Much verkünden, dass zum Ansegeln auch die Randbrücke fertiggestellt sei. Die mit den Arbeiten betraute Wasserbaufirma aus Kappeln habe eine hervorragende Arbeit abgeliefert. Allerdings musste die SVH noch Geld in die Hand nehmen, um mit einer neuen Spundwand die Ostmole zu sichern. Insgesamt hat die Randbrücke somit 185000 Euro netto gekostet.

Wie Kassenwartin Katrin Maentel in ihrem Kassenbericht deutlich machte, werde der Verein im kommenden Jahr wieder schuldenfrei sein. Die Kassenlage sei stabil und die Einnahmen ausgeglichen. Rückläufige Einnahmen bei den Liegerechten werden von Mehreinnahmen bei den Gastliegern abgefedert. Auch im Clubhaus merkt man deutlich, dass die Corona-Pandemie vorbei ist und das Leben wieder zurückkommt. Wichtige Faktoren im Haushalt sind Spenden, das machte sich besonders bei der Anschaffung eines neuen Jugend-Schlauchboots bemerkbar. So haben aber beispielsweise auch Darlehen von Mitgliedern bei der Finanzierung der Arbeiten am Randsteg geholfen. Dazu kommen Zuschüsse vom Kreis und Land.

Gestiegen seien auch die Ausgaben für Verbandsbeiträge, hier mache sich die allgemeine Teuerung bemerkbar. Auch die Energiekosten seien gestiegen. Bei Gas, Wasser und Strom sei ein deutlicher Preisanstieg von 15 Prozent zu verzeichnen.

Unter dem Tagesordnungspunkt Ehrungen wurden Bettina Eggers und Horst Femerling für 25 Jahre Mitgliedschaft mit der Silbernen Vereinsnadel geehrt. Werner Sawatzki und Frauke Matschuck bekamen die Goldene Vereinsnadel der SVH für ihre 50-jährige Mitgliedschaft. Neu in die Segler-Vereinigung aufgenommen wurden Julius Plewnia, Kjell Haschen und Moritz Gorczynski. Der Regattastart beginnt unterdessen am 17. Juni mit der Warder-Regatta. Am 19. August wird die Fehmarn-Rund-Regatta gestartet, und am 10. September rundet die Herbstregatta das Geschehen ab. Das Ansegeln ist für den 29. April fest eingeplant.