Arne Horn übernimmt Vorsitz bei der Segler-Vereinigung-Heiligenhafen

Von: Peter Foth

Den Vorsitz der Segler-Vereinigung-Heiligenhafen übernimmt Arne Horn (l.) von „Karlo“ Schmütsch, der das Amt acht Jahre bekleidete. © Peter Foth

Bei der Segler-Vereinigung-Heiligenhafen ist der bisherige Vorsitzende „Karlo“ Schmütsch aus dem Amt geschieden. Seine Nachfolge tritt Arne Horn an.

Heiligenhafen – Acht Jahre hat „Karlo“ Schmütsch als 1. Vorsitzender die Geschicke der Segler-Vereinigung-Heiligenhafen (SVH) im Blick gehabt und dabei viele Sachen und Bauvorhaben, gemeinsam mit seinem zweiten Vorsitzenden Torsten Much, auf den Weg gebracht. Davor war Schmütsch 19 Jahre als Sportwart tätig und hat den Regattasport publik gemacht und viele hochrangige Regatten nach Heiligenhafen geholt.

Nun stand der 1. Vorsitzende nicht mehr für eine erneute Wiederwahl zur Verfügung und wurde von Arne Horn abgelöst. Horn ist ein Heiligenhafener Junge, der mit 18 Jahren in die Jugendabteilung des SVH eingetreten ist. Heute besitzt er ein Boot, das im Vereinshafen liegt, und somit verbringt er jede freie Minute in Heiligenhafen. So fiel das Wahlergebnis für den neuen Vorsitzenden auch sehr gut aus – einstimmig bei drei Enthaltungen. Bei den weiteren Wahlen wurde Katrin Maentel einstimmig als Kassenwartin wiedergewählt. Auch das Amt des Hafenwartes bleibt in den bewährten Händen von Jörg Richert, der ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurde. Als Clubhauswartin hat Monika Bohnsack hervorragende Arbeit geleistet, auch sie wurde wiedergewählt.

Für ihre 15-jährige Tätigkeit im Vorstand ehrte der scheidende erste Vorsitzende „Karlo“ Schmütsch (v.l.) den zweiten Vorsitzenden Torsten Much und Schriftführer Ulrich Kunz. Die Laudation hielt Jan Heinritz, Mitglied des Ehrenrates des Segler-Verbandes Schleswig-Holstein. © Peter Foth

Als Mitglied des Ehrenrates im Segler-Verband Schleswig-Holstein (SVSH) hatte Jan Heinritz die Ehre, Ulrich Kunz für seine 15-jährige Vorstandsarbeit im SVH mit der silbernen Ehrennadel des SVSH zu ehren. Auch Torsten Much war 2007 als zweiter Vorsitzender in den Vorstand eingetreten und hat durch sein Schaffen den Verein weit nach vorne gebracht. Auch Much wurde mit der silbernen Ehrennadel des SVSH ausgezeichnet.

Erfolgreiche Jugendarbeit

Über eine erfolgreiche Jugendarbeit berichtete unterdessen Jugendwartin Birte Haschen. „Auch im Winter werden die Gruppenstunden fortgesetzt, und die Kinder entwickeln viele Ideen“, berichtete Haschen. Vor Corona waren es 30 aktive Kinder, jetzt sind es sogar 40 Kids, die im Schüler-Segel-Club-Heiligenhafen aktiv segeln – und weitere Anfragen sind vorhanden. Das alles gehe aber nur, wenn die Jugendabteilung auch zukünftig gut aufgestellt sei.

Sportwart Leif Engler dankte derweil dem Sportausschuss für die Unterstützung, die nach der Corona-Pandemie den Einstieg erleichtert habe. Auf einem Regattaabend, zu dem Engler einladen werde, sollen neue Ideen diskutiert werden. Geschrumpft sei derweil das Interesse der Fahrtensegler. So berichtete Engler, dass er in diesem Jahr keinen einzigen Beitrag erhalten habe. Der Sportwart zog in Erwägung, aus dem Fahrtenseglerabend einen Stammtisch zu machen, damit Erfahrungen ausgetauscht werden können. Bei den Regatten war die Mittwochsserie bestens gelaufen. Durch Corona gab es keine Einschränkungen mehr, und der abendliche Treff im Clubhaus wurde von allen genossen. Bei der Warderregatta gab es nur eine mittelmäßige Beteiligung, während Engler bei der SVH-Traditionsregatta „Fehmarn-Rund“ wieder stabile Zahlen registrierte.

Fördergeld für letzte große Baumaßnahme

Die Haushaltsplanung stellte der 2. Vorsitzende Torsten Much vor. 2012 wurde ein Zehnjahresplan ins Gespräch gebracht, um den SVH-Hafen zu modernisieren. Daraus sei jetzt ein 15-Jahresplan geworden. Die gute Nachricht: Im nächsten Jahr startet mit der Randbrücke die letzte große Bauphase. Zur Festigung der Ostmolenböschung soll noch eine Spundwand gerammt werden. Torsten Much rechnet mit Gesamtkosten von 180.000 Euro netto, davon sind 45.000 Euro Fördermittel zugesagt. Eine Wasserbaufirma aus Kappeln hat mit der Einrichtung der Baustelle schon begonnen. Angeschafft wird auch ein neues Schlauchboot für die Jugendabteilung, denn es zahle sich aus, den Seglernachwuchs zu unterstützen.

Bei den Neuaufnahmen traten zwölf neue Mitglieder in die SVH ein.