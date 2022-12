Unfall bei Oldenburg: Fahrer wird schwer verletzt

Von: Arne Jappe

Teilen

Schwerer Verkehrsunfall am ersten Weihnachtstag auf der Autobahn 1 bei Oldenburg in Holstein. © Arne Jappe

Auf der Autobahn 1 hat sich am Morgen des ersten Weihnachtstages ein schwerer Unfall bei Oldenburg ereignet. Ein weißer BMW hatte sich überschlagen, landete auf dem Dach und blieb hinter der Leitplanke liegen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Kurz vor der Anschlussstelle Oldenburg-Nord schoss der weiße BMW regelrecht auf die dort beginnende Leitplanke, rasierte mehrere Leitpfosten und ein größeres Schild ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb hinter der Leitplanke auf dem Dach liegen. Auf etwa 100 Metern lagen Trümmerteile verstreut auf der Autobahn. Ersthelfer setzten den Notruf ab und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um den Fahrer,der alleine unterwegs gewesen ist.

Feuerwehr muss schweres Gerät nicht einsetzen

Kurz darauf war auch die Feuerwehr Oldenburg mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. „Die Person war zum Glück nicht eingeklemmt“, sagte Einsatzleiter André Hasselmann von der Feuerwehr. Denn dafür wurde die Feuerwehr eigentlich alarmiert worden, so stand es auf den digitalen Meldeempfängern der Einsatzkräfte. So konnten sie sich um mögliche auslaufende Betriebsstoffe kümmern und waren bis zur Bergung des Fahrzeugs am Einsatzort.

Fahrer wird schwer verletzt

Der Mann hatte wohl gleich mehrere Schutzengel an dem Morgen bei sich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst und einen Notarzt behandelt werden. Er kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Wieso der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, dies ermittelt nun die Polizei. Der Verkehr auf der Autobahn wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.