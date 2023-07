Schröder hat kein Verständnis für zweiten GTS-Chef in Großenbrode

Von: Patrick Rahlf

Hans-Heinrich Schröder (CDG) ist stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Großenbrode. © Hans-Jörg Meckes

In Großenbrode regt sich weiter Unmut über die Schaffung eines zweiten Chefpostens beim Tourismus-Service. Jetzt meldet sich der stellvertretende Bürgermeister Hans-Heinrich Schröder zu Wort.

Großenbrode – Die Bestellung eines zweiten Geschäftsführers für die Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH schlägt in der Gemeinde am Sund weiterhin hohe Wellen. Wie Ende der vergangenen Woche bekannt wurde, ist während der krankheitsbedingten Abwesenheit von GTS-Geschäftsführer Ubbo Voss mit Hans Freund ein weiterer Geschäftsführer eingestellt worden. Voss erfuhr diese Neuigkeit am Donnerstag während eines Telefonats mit der HP-Redaktion und zeigte sich völlig überrascht (wir berichteten).

Wie der neue Bürgermeister Peer Knöfler (CDU) sagte, habe er keinerlei Kontakt zu Ubbo Voss und wisse daher nicht, wann mit dessen Rückkehr zu rechnen sei. Um bei der GTS handlungsfähig zu bleiben, hätte er handeln müssen und in Abstimmung mit dem GTS-Aufsichtsrat die Einstellung Freunds in die Wege geleitet. Das wiederum stößt nun der CDG/SPD/FDP-Fraktion in Großenbrode sauer auf. „Das ist ein kurioser Vorgang, den wir nicht nachvollziehen können und den wir von der Kommunalaufsicht prüfen lassen“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Hans-Heinrich Schröder (CDG). Nach Auffassung der Fraktion hätte es die Einstellung von Hans Freund ohne einen Beschluss der Gemeindevertretung nicht geben dürfen. Das besage der Gesellschaftervertrag, so Schröder, der mit seiner Fraktion geklärt wissen möchte, ob Peer Knöfler seine Kompetenzen in diesem Zusammenhang überschritten hat. „Für so eine Entscheidung hätte es eine Dringlichkeitssitzung der Gemeindevertretung geben müssen. Dann hätten wir alle die Köpfe zusammenstecken können“, erklärte Schröder, der von der Einstellung eines zweiten GTS-Chefs beim Gildeball erfahren hat.

Ebenfalls sorgt sich die CDG/SPD/FDP-Fraktion um die Außendarstellung Großenbrodes. Mit dem langjährigen Tourismuschef Ubbo Voss so umzuspringen, sei stillos und werfe kein gutes Licht auf die Gemeinde. „Mal ganz davon abgesehen, was unser neuer Tourismusleiter, der im November anfangen will, über ein derartiges Vorgehen denkt“, erklärte Hans-Heinrich Schröder. Ubbo Voss war lediglich zweieinhalb Wochen nicht im Dienst und kündigte am Donnerstag an, zeitnah wieder einsteigen zu wollen. „Mit voller Energie“ wolle er seine restliche Vertragslaufzeit bis Ende Oktober ableisten, ehe er in den Ruhestand geht.