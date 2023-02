SH Netz AG eröffnet Energiebüro in Heiligenhafen

Von: Peter Foth

Im neuen Ernergiebüro stehen Techniker Marcel Käker (v.l.), Mirko Sadowiski, Leiter des Technikstandortes Pönitz, Neukundenberater Christian Schultz, Florian Brandwein und Kevin Czernewitz, Kundenberater in Heiligenhafen, sowie Dirk Lucht, Kommunalbetreuer im Kreis Ostholstein, zur Verfügung. © Peter Foth

In Heiligenhafen können Bürger von der SH Netz AG jetzt persönlich beraten werden. Das biete gerade vor dem Hintergrund der Energiekrise und der erneuerbaren Energien Vorteile.

Heiligenhafen – Die Schleswig-Holstein Netz AG hat ein neues Servicebüro am Standort Heiligenhafen eröffnet. Vorausgegangen waren viele Gespräche mit Bürgermeister Kuno Brandt und der Verwaltung. So konnte Matthias Boxberger, Aufsichtsratsvorsitzender von Hanse Werk und SH Netz AG, zur Eröffnung des Energiebüros in der Tollbrettkoppel 5 neben Bürgermeister Brandt und dem Büroleitenden Beamten Kai-Uwe Maurer auch zahlreiche Vertreter der Stadtvertretung begrüßen.

„Heiligenhafen ist ein sehr wichtiger Partner für uns. Deshalb möchten wir hier vor Ort noch stärker als bisher Präsenz zeigen. Denn auch in Zeiten von Internet und Mobilfunk ziehen viele Menschen bei komplexen Themen das direkte Beratungsgespräch vor, angesichts der Energiekrise umso mehr“, sagte Matthias Boxberger bei der offiziellen Eröffnung.

Beratung bei erneuerbaren Energien

Das Energiebüro biete mehr Service vor Ort. „Hier können wir den Bürgerinnen und Bürgern aus Heiligenhafen und Umgebung künftig eine persönliche Beratung anbieten“, sagte Mirko Sadowski, Leiter des Technik-Standortes von SH Netz in Pönitz. „Gerade vor dem Hintergrund der Energiekrise und des Booms bei den Fotovoltaikanlagen erwarten wir einen hohen Beratungsbedarf“, ergänzte Dirk Lucht, Kommunalbetreuer von SH Netz im Kreis Ostholstein. Wichtig sei aber auch die Betreuung der Netzkunden, insbesondere in Zeiten, wo das Thema Energiewende zu mehr Fragen führe und auch Möglichkeiten fehlen, sei es beim Ausbau von Fotovoltaikanlagen, Speicheranlagen, Ausbau der Elektromobilität im Privaten oder auch im städtischen Raum.

Als verantwortlichen Kundenberater für die Netzkunden stellte Matthias Boxberger seinen Kollegen Christian Schultz vor. Dazu komme Dirk Lucht, der verantwortlich sei für die kommunalen Kontakte und die zahlreichen Schnittstellen, die sich ergeben.

Die Bedeutung des neuen Standortes unterstrich Matthias Boxberger, Aufsichtsratsvorsitzender von Hanse Werk und SH Netz AG. © Peter Foth

Wie Matthias Boxberger ausführte, sei das Energiebüro in Heiligenhafen der nordöstlichste Standort mit Kundenservicebüro und Technik-Center in Schleswig-Holstein. Schon am 21. Dezember 2021 fand das erste Gespräch mit Bürgermeister Kuno Brandt und der Verwaltung im Rathaus statt, wo es um die Sicherheit und Verantwortung für die Energienetze ging. Herausgekommen ist ein Konzessionsvertrag für den Betrieb des Stromnetzes mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2041.

„Ich freue mich, dass die Schleswig-Holstein Netz AG ihr Beratungsangebot in Heiligenhafen ausweitet und mit dem Energiebüro in der Tollbrettkopppel den Bürgerinnen und Bürgern bei ihren Anliegen rund um das Thema Energieversorgung mit Rat und Tat zur Seite steht“, sagte Bürgermeister Kuno Brandt.

Geöffnet hat das Energiebüro immer montags, mittwochs und freitags von 8 bis 18 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 10 bis 20 Uhr. Zum Team vor Ort gehören die Kundenbetreuer Florian Brandwein und Kevin Czernewitz.