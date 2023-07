Schiffsschraube der „Ariane“ ist jetzt auf dem Museumssteg ausgestellt.

Von: Peter Foth

Christian Patzer und die Mitglieder des Vereins Museumshafen am Warder präsentieren die Schiffsschraube der „Ariane“, die jetzt einen Platz auf dem Museumssteg gefunden hat. © Peter Foth

Auf dem Museumssteg in Heiligenhafen ist jetzt die Schraube des Kutters „Ariane“ ausgestellt. Damit wird ein weiteres Kapitel Hafengeschichte erzählt.

Heiligenhafen – Der Museumshafen ist seit Sonnabend um einen Hingucker reicher. Der Vorsitzende des Museumshafens am Warder, Christian Patzer, und sein Vorstand hatten dafür gesorgt, dass die Schraube der „Ariane“ auf dem Museumssteg einen Platz gefunden hat.

Als der damalige Eigner der „Ariane“ und Ehrenvorsitzende des Museumshafens am Warder, Walter Meyer, verstorben war, wurde das Schiff auf der Heiligenhafener Werft von Holger Much abgewrackt. „Uns war es gelungen, die Schiffsschraube zu retten und zum Gedenken an die ‚Ariane‘ und unseren Ehrenvorsitzenden für die Nachwelt zu erhalten“, sagte Christian Patzer.

Die Kieler Werft Gebrüder Friedrich hat dazu ein Stativ für die große Schraube gebaut. Die HVB sponserte das dazugehörige Info- und Namensschild. Unter großem Beifall wurde jetzt das maritime Exponat eingeweiht.

Es wird Hafengeschichte erzählt

Im Museumshafen liegen zurzeit neun Schiffe: neben klassischen Holzschiffen und Segelbooten auch zwei historische Danske Jagts. „Hier gibt es nicht nur einen tollen Hafen, wo man Schiffe schauen kann, sondern auch einen Hafen, der Hafengeschichte erzählt“, sagte Patzer. Eines der Schiffe sei jetzt auf der großen Schwedentour und die „Strandhusen“ habe in diesem Jahr eine Bornholm-Tour geplant.

Mächtig gewonnen habe der Museumshafen auch durch das Museumsschiff „Olifant“, das hier wieder einen Liegeplatz gefunden hat, sagte Patzer. Beide Vereine, der Museumshafen am Warder und der Verein Museumsschiff Heiligenhafen, arbeiten gut zusammen. Gemeinsam werde man wieder die Hafenfesttage mitgestalten und auch die Kohltage mit Kohlregatta organisieren, sagte Jens Kanter, Vorsitzender des Vereins Museumsschiff Heiligenhafen, voller Zuversicht.