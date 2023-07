Salsa tanzen bei der „Karibischen Nacht“ in Heiligenhafen

+ © Loscubanboys.de Das Trio „Los Cuban Boys“ aus Halle an der Saale kommt am Sonntag (30. Juli) nach Heiligenhafen. © Loscubanboys.de

Bei der „Karibischen Nacht“ wird am Sonntagabend auf dem Seebrückenvorplatz in Heiligenhafen Salsa gelehrt und getanzt. Die „Los Cuban Boys“ geben ein Live-Konzert.

Heiligenhafen – Bei der „Karibischen Nacht“ auf dem Seebrückenvorplatz wird am Sonntag (30. Juli) in Heiligenhafen zu den feurigen Salsa-Rhythmen aus Lateinamerika getanzt. Sie wird von der Salsa-Tanzlehrerin Astrid Griep und dem Beachmotel veranstaltet.

Los geht es von 17 bis 18 Uhr mit Salsa- und Bachata-Schnupperkursen mit Astrid Griep. Anschließend geben die „Los Cuban Boys“ aus Halle an der Saale von 18 bis 20 Uhr ein Live-Konzert. Danach geht es von 20 bis 23 Uhr rhythmisch weiter mit aktueller Salsa, Timba, Bachata und Latinohits mit DJane Candela. Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt, der Eintritt ist frei.

Die gebürtige Heiligenhafenerin Astrid Griep unterrichtet seit zehn Jahren kubanische Salsa an verschiedenen Orten in Ostholstein. Seit circa einem Jahr unterrichtet sie an der Waldorfschule in Lensahn. Dort starten Ende August auch die neuen Salsa-Tanzkurse. Neben den Tanzkursen organisiert Griep auch immer wieder Salsapartys und andere Events mit Live-Musik, Schnupperkursen, Workshops oder Animationsshows. Einmal im Jahr organisiert sie zudem eine Tanzreise nach Kuba.

Die im Jahr 2009 gegründeten „Los Cuban Boys“ bestehen aus den drei Mitgliedern Marcel de Cuba, Raul Perez und Alexander Rivero Trimiño. Sie treten auch international auf und wollen mit ihren Congas und Maracas sowie am Piano den Besuchern einheizen.