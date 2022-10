Neuer Vorsitzender beim Gewerbeverein Heiligenhafen

Von: Hans-Jörg Meckes

Der Vorstand des Gewerbevereins besteht aus dem 2. Vorsitzenden Thomas Kowoll (v.l.), den Beisitzern Jörg Becker und Georg Rehse, dem 1. Vorsitzenden Tobias Kuhn, Schriftführer Olaf Eggers, Schatzmeister Hubertus Herrmuth sowie Beisitzer Jan Schnorrenberg. © Hans-Joerg Meckes

Beim Heiligenhafener Gewerbeverein „Partner mit Herz“ gibt es einen Wechsel. Der bisherige Vorsitzende Thomas Kowoll tauschte sein Amt mit dem bisherigen zweiten Vorsitzenden Tobias Kuhn.

Heiligenhafen – Die Wahlen beider verliefen auf der Jahreshauptversammlung des Gewerbevereins im „Pier 15“ jeweils einstimmig. Kuhn vermietet in Heiligenhafen mit seiner Gesellschaft Ferienwohnungen und ist zudem stellvertretender Marktleiter im Edeka-Markt am Höhenweg. Er wurde für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Amtszeit des neuen zweiten Vorsitzenden Thomas Kowoll dauert ein Jahr.

Nach dem Ausscheiden von Verena Butler als zweiter Kassenprüferin rückt Tourismusleiter Eike Doyen nach. Peter Schmütsch schied als erster Kassenprüfer aus. Für ihn rückt Torsten Spitz nach. Zu den bisherigen Beisitzern Jörg Becker und Georg Rehse kommt Jan Schnorrenberg hinzu. Zum neuen Schriftführer wählten die Anwesenden Olaf Eggers.

Freude über die Belebung der Altstadt

Thomas Kowoll äußerte sich positiv zu den Maßnahmen, die umgesetzt wurden, um die Altstadt zu beleben. „Es tut sich langsam was in Heiligenhafen. Außerdem arbeiten wir nicht mehr an der Innenstadt, sondern wir arbeiten an der Altstadt“, so Kowoll. Der Begriff höre sich gemütlicher an und lade zum Verweilen ein. „Wir haben das Glück, dass wir mit Kirsten von Ludowig jetzt eine Stadtmanagerin haben“, zeigte er sich erfreut. Die Ideen mit dem Strandbereich auf dem Marktplatz und dem Tor zur Altstadt seien umgesetzt worden. „Jetzt haben die Leute einen Anreiz, auf dem Markt sitzen zu bleiben. Es ist etwas los in der Stadt.“ Auf der Jahreshauptversammlung vor einem Jahr kritisierte Kowoll die Entwicklung der Innenstadt noch. Damals forderte er, dass mehr für die Anbindung der Altstadt getan werde.

An die Stiftung „Round Table Deutschland“ übergibt der Gewerbeverein eine Spende von 500 Euro, die den Menschen in der Ukraine zugutekommen wird. Sie ist von den Mitgliedern des Gewerbevereins gesammelt worden.

Zukünftig möchte „Partner mit Herz“ die Zusammenarbeit mit Kirsten von Ludowig sowie mit den Heiligenhafener Verkehrsbetrieben (HVB) und der Gastronomie weiter stärken, „um den Ort weiter nach vorne zu bringen“, machte der neue Vorsitzende Tobias Kuhn deutlich. Thomas Kowoll bekräftigte aber, dass die Altstadt nicht nur für Touristen da sein soll, sondern genauso die Einheimischen zum Verweilen eingeladen seien.

Für die nächste Zeit sind bereits Veranstaltungen in Planung. Die beliebte Geschenkaktion zur Weihnachtszeit mit dem „Sünner Claas“ soll wieder stattfinden, versprach Kuhn.