Protest gegen Spargesetz: Apotheken streiken heute ab 12 Uhr

Von: Hans-Jörg Meckes

Hubertus Herrmuth betreibt in Heiligenhafen die Anker Apotheke und die Stadt Apotheke und beteiligt sich heute ab 12 Uhr am Streik gegen das Spargesetz. Vor der Apotheke wird er draußen trotzdem zugegen sein. © Hans-Jörg Meckes

Am heutigen Mittwoch streiken die Anker Apotheke, die Stadt Apotheke und die Warder-Apotheke in Heiligenhafen. Grund ist das Spargesetz der Bundesregierung, das die Apotheken teuer zu stehen kommen würde.

Heiligenhafen – Apotheker Hubertus Herrmuth ist dieser Tage nicht gut auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu sprechen. Wegen des großen finanziellen Defizits bei den gesetzlichen Krankenkassen von 17 Milliarden Euro will der Bundestag am morgigen Donnerstag (20. Oktober) ein neues Spargesetz verabschieden. Den Apotheken würde in der Folge das Honorar gekürzt werden mit erheblichen finanziellen Einbußen pro Jahr.

Der Kassenabschlag, bei dem Apotheken für rezeptpflichtige Arzneimittel den gesetzlichen Krankenkassen derzeit einen Rabatt von 1,77 Euro gewähren müssen, würde nach dem neuen Gesetz für zwei Jahre um 23 Cent auf zwei Euro steigen. Herrmuth betreibt in Heiligenhafen die Anker Apotheke und die Stadt Apotheke. „Pro Apotheke hätte ich dann 6500 Euro Verlust im Jahr“, sagt Herrmuth. Was ihm besonders übel aufstößt, ist, dass Lauterbach das Gesetz im Bundestag mit dem Heben von „Effizienzreserven“ begründet haben soll. „Das war schon eine ernsthafte Unverschämtheit“, befindet Hubertus Herrmuth nach zwei Jahren Corona-Pandemie, in denen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen erheblichen Mehraufwand hatten.

Hinzu komme, dass laut Herrmuth die Arzneimittel durch neue Therapieansätze und die Entwicklung immer teuer werden. „Die Apotheken profitieren da aber nicht von“, betont er, weil wir eine Arzneimittelverordnung haben, die vergleichbar mit der Buchpreisbindung ist und mit der die Kostensteigung nicht an die Kunden weitergegeben werden darf. Die Vergütung sei eingefroren, während die Kosten steigen. Zum 1. Januar 2013 sei der Fixzuschlag für verschreibungspflichtige Arzneimittel von 8,10 Euro auf 8,35 Euro erhöht worden und seitdem nicht mehr angepasst worden, heißt es von der Bundesapothekerkammer. Der variable Vergütungsbestandteil betrage seit 2004 unverändert 3,0 Prozent vom Apothekeneinkaufspreis. „Wenn ich ein Medikament für 50000 Euro einkaufen muss, kriege ich die drei Prozent nicht mehr abgedeckelt“, erklärt Herrmuth.

Es sind absurde Zeiten gewesen in der Pandemie

Die Argumentation der Bundesregierung, die Apotheken hätten während der Pandemie gut verdient, findet Herrmuth unfair: „Es ist zum Teil relativ viel Geld durch die Apotheken geflossen, aber für das viele Geld ist auch viel Leistung erbracht worden. Wir mussten die Logistik für den Impfstoffbedarf auf die Beine stellen. Die Bestellungen zu sortieren, nimmt viel Zeit in Anspruch.“ In der Hochzeit sei die Ware palettenweise gekommen. „Das sind absurde Zeiten gewesen“, so der Apotheker. Allein für dieses Jahr habe er bereits mehr als 600 Überstunden eingetragen.

Die hiesigen Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn (SPD) und Ingo Gädechens (CDU) habe Herrmuth vor anderthalb Wochen per E-Mail zu dem Thema kontaktiert.

Martina Laudien leitet in Heiligenhafen die Warder-Apotheke, die sie am heutigen Mittwoch ab 12 Uhr zum Streiken ebenfalls schließen wird. © Hans-Jörg Meckes

Streik ist initiiert vom Apothekerverband

Um auf die Situation der Apotheker aufmerksam zu machen, beteiligen sich am heutigen Mittwoch in Heiligenhafen die Anker Apotheke und die Stadt Apotheke von Hubertus Herrmuth sowie die Warder-Apotheke von Martina Laudien an dem vom Apothekerverband initiierten Streik. Diese Apotheken bleiben heute ab 12 Uhr geschlossen. Vor der Anker Apotheke wird Herrmuth zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen draußen aber zugegen sein, auf die Situation der Apotheken aufmerksam machen sowie Fragen beantworten.