Pfand-Dosen vom „Käptn‘s Club“ geklaut

Von: Hans-Jörg Meckes

Teilen

Vor der Autokrafthalle wurden 1993 Pfanddosen mit einem Pfandwert von 750 Euro gestohlen. (Symbolbild) © Marius Schwarz/dpa

In der letzten Nacht der Hafenfesttage wurden Dosen mit einem Pfandwert von 750 Euro gestohlen. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter bereits gefasst.

Heiligenhafen – Den Organisatoren vom „Käptn‘s Club“, der im Rahmen der Hafenfesttage in der Autokrafthalle in Heiligenhafen stattfand, wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag 1993 leere Red-Bull-Dosen sowie diverse andere Pfand-Dosen gestohlen. Das Pfandgut hatte insgesamt einen Wert von circa 750 Euro, gibt Organisator Florian Kinnert an. Die Red-Bull-Dosen seien zu je 194 Stück in Cola-Einwegtüten verpackt gewesen. Sie standen die ganze Woche draußen in einem Plananhänger, der mit einem Lederband verschlossen war.

Die polizeilichen Ermittlungen führten nun sowohl zu den Pfanddosen als auch zur Identifizierung des mutmaßlichen Diebes. Es richtete sich ein erster Tatverdacht gegen einen 54-jährigen Heiligenhafener. Der Tatverdacht erhärtete sich, nachdem die Einsatzkräfte am Nachmittag den mutmaßlichen Diebe zu Hause aufsuchten und den auffälligen Geruch eines Energydrinks im Hausflur des Mehrfamilienhauses wahrnahmen. Außerdem war von außen erkennbar, dass in der Wohnung zahlreiche mit Dosen gefüllte Säcke abgestellt waren, teilt die Polizei mit. Auf richterliche Anordnung durchsuchten die Beamten die Wohnung. Das entwendete Leergut konnte vollständig aufgefunden und entsprechend beschlagnahmt werden.

Der 54-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten müssen.

Kinnert grundsätzlich an Fortsetzung interessiert

Insgesamt ist Florian Kinnert mit dem Ablauf des „Käptn‘s Club“ im Rahmen der diesjährigen 46. Hafenfesttage zufrieden. Es habe dabei am vergangenen Sonnabend nur eine Schlägerei von zwei Gruppen gegeben, die der Halle verwiesen wurden, teilt Kinnert mit. Dieses Jahr sei die Veranstaltung insgesamt besser als letztes Jahr gelaufen.

Grundsätzlich sei er dazu bereit, den „Käptn‘s Club“ auch im nächsten Jahr wieder zu veranstalten. Allerdings möchte er zunächst abwarten und die Rahmenbedingungen mit dem Tourismus-Service in Ruhe besprechen. „Wir möchten mindestens an zwei Wochenenden öffnen, damit es für uns finanziell Sinn macht“, so Kinnert in Bezug auf das kommende Jahr.