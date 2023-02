Veränderungen bei Heiligenhafens Feuerwehr

Von: Patrick Rahlf

Wehrführer Michael Kahl wird am 1. April abgelöst. Dann soll die neue Wehrführung vereidigt werden. © Archiv

Veränderungen werfen bei Heiligenhafens Feuerwehr ihre Schatten voraus. Am 24. Februar (Freitag) wird eine neue Wehrführung gewählt, denn Michael Kahl hat nach elf Jahren für sich entschieden, den Posten zu räumen.

Heiligenhafen – Eigentlich läuft seine Amtszeit noch bis 2024, doch „berufliche Veränderungen machen es mir nicht mehr möglich, diesem herausfordernden Ehrenamt gerecht zu werden“, sagte Kahl der HP. Intern habe man sich bereits auf eine Nachfolgelösung verständigt. Auch der stellvertretende Wehrführer Marc Wegener will zukünftig kürzertreten und stellt seinen Posten zur Verfügung, sodass aus der bisherigen Führungsriege nur Andreas Klöpper dem neuen Vorstand erhalten bleiben wird.

Freuen kann sich die neue Wehrführung zukünftig über eine zweite hauptamtliche Stelle bei der Feuerwehr Heiligenhafen, für die die Stadtvertretung Ende 2022 grünes Licht gegen hatte. Nachdem bereits 2019 ein hauptamtlicher Feuerwehrgerätewart in Heiligenhafen seinen Dienst angetreten hat, soll die neue Kraft als Bindeglied zwischen Verwaltung und Wehrführung fungieren. „Das wird unsere Nachfolger auf alle Fälle entlasten“, ist sich Michael Kahl sicher. Heiligenhafen übernehme damit eine Vorreiterrolle, da es so eine Stelle in der Region bislang nicht geben würde. Eine Ausschreibung ist für April vorgesehen.