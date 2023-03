CDG zieht mit Großenbrodes Bürgermeister Jens Reise an der Spitze in den Wahlkampf

Von: Patrick Rahlf

Die zwölfköpfige CDG-Mannschaft will zeitnah mit dem Wahlkampf beginnen. © Privat

Die neue Großenbroder Wählergruppe CDG hat in dieser Woche die Weichen für die Kommunalwahl am 14. Mai gestellt. Wie zu erwarten war, wird die Gruppe mit dem 1. Vorsitzenden Jens Reise an der Spitze in den Wahlkampf ziehen.

Großenbrode – Die weiteren Listenplätze der Direktkandidaten sehen folgendermaßen aus: 2. Christel Georgi, 3. Hans-Heinrich Schröder, 4. Roland Schneider, 5. Patrick Obereiner, 6. Borris Mayes und 7. Melina Reise. Auf den weiteren Plätzen folgen Fynn Doyen, Frank Mohwinkel, Stefanie Hegen, Lydia Haase-Obereiner und Eric Reise. „Wir sind mittlerweile 36 Mitglieder und hoffen auf ein gutes Wahlergebnis. Ins Rennen gehen wir mit einer motivierten Truppe“, sagte Jens Reise, der in den kommenden Wochen die Bevölkerung von den CDG-Themen überzeugen will.