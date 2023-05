Neue Liebesromane in der Stadtbücherei Heiligenhafen

Von: Hans-Jörg Meckes

Lee Bauers vom DELIA-Vorstand (l.) und Büchereileiterin Carmen Wagner haben die rund 100 Bücher, die es ab Montag in der Stadtbücherei auszuleihen gibt, auf einem Tisch am Eingang präsentiert. © Hans-Jörg Meckes

Die Heiligenhafener Stadtbücherei hält rund 100 neue Liebesromane für ihre Leser zum Ausleihen bereit. Sie kommen direkt von der Leipziger Buchmesse.

Heiligenhafen – Bücherfreunde in Heiligenhafen können sich glücklich schätzen, denn ab Montag gibt es rund 100 neue Liebesromane in der Stadtbücherei auszuleihen. Die Bücher kommen frisch von der Leipziger Buchmesse von der Vereinigung deutschsprachiger Liebesroman-Autoren und -Autorinnen (DELIA).

Mitgebracht hat sie Autorin Lee Bauers, die bei DELIA im Vorstand sitzt. Wer bei Liebesromanen gleich an Schnulzen denke, der irre, betont Bauers, „denn Liebesromane sind viel mehr – vom Thriller über den Krimi bis hin zur Dystopie“. Unter den rund 100 Büchern, die der Stadtbücherei ab jetzt dauerhaft erhalten bleiben, sind viele namhafte Autorinnen und Autoren wie Tabea Bach, Regine Kölpin, Nikola Hotel, Stefanie Gerstenberger, Karen Elste und die österreichische Literaturpreisgewinnerin Ursi Breidenbach.

Stadtbüchereileiterin Carmen Wagner freut sich besonders darüber, die Bücher einzuscannen und in den Bestand aufzunehmen. „Ab Montag kommen die Bücher in die Ausleihe“, kündigt sie an.

Verraten kann Bauers jetzt auch schon ein anderes Vorhaben. Im letzten Jahr seien die Vorlesenachmittage für Kinder in der Bücherei sehr gut angenommen worden. Das soll dieses Jahr für die etwas älteren Leserinnen und Leser auch angeboten werden. „Im November werde ich hier jeden Donnerstag eine kleine Lesung anbieten“, kündigt Bauers an.