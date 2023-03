Nach Einbruch: Spende für die Arbeiter-Samariter-Jugend

Von: Hans-Jörg Meckes

Über eine Spende von 400 Euro kann sich die Jugendabteilung des Arbeiter-Samariter-Bundes Ostholstein freuen. Das Geld kommt von der Zahnarztpraxis von Thomas Kowoll und Arne Döhring. © Hans-Jörg Meckes

Nachdem im Januar beim ASB in Heiligenhafen rund 1000 Euro gestohlen wurden, spenden die Zahnärzte Thomas Kowoll und Arne Döring 400 Euro an die Jugendabteilung.

Heiligenhafen – In der Nacht vom 6. auf den 7. Januar haben Unbekannte beim Regionalverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) eingebrochen und insgesamt 1000 Euro gestohlen. Dabei entwendeten die Einbrecher auch 400 Euro aus der Kasse der Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ). Thomas Kowoll und Arne Döhring betreiben die Zahnarztpraxis „Markt 3“ in Heiligenhafen und erfuhren aus der HP von dem Vorfall. Weil ihnen die Jugendarbeit beim ASB am Herzen liegt, spendeten sie 400 Euro an die ASJ.

„Wir haben in der Zeitung den Bericht vom Einbruch gelesen und erfahren, dass einfach die Kinderkasse geklaut wurde – das ist ein Unding“, findet Kowoll. Bei der Jugendabteilung ASJ gefällt ihm, dass sich bereits die ganz Kleinen engagieren und Erste-Hilfe-Maßnahmen lernen. Deshalb habe er zusammen mit Arne Döhring den Entschluss gefasst: „Die wollen wir unterstützen.“

Kinder wissen bei Notfällen, was zu tun ist

Die Kinder werden beim ASB für Notfälle sensibilisiert und wissen in solchen Situationen, was sie zu tun haben, betont der Vorsitzende des ASB-Regionalverbandes Ostholstein, Jörg Bochnik. „Ich finde es nett, dass Sie an uns denken und uns unterstützen“, sagt er. Das Geld werde für Kleidung und Ausflüge verwendet. So geht die ASJ ab und an auch mal gemeinsam zum Eisessen, erzählt Bochnik.

Am Schloss der Bürotür ist immer noch die aufgebrochene Stelle zu sehen, an der sich die Unbekannten Zugang verschafft haben. Bis heute fragt sich Bochnik, weshalb es ausgerechnet den ASB getroffen hat. So viel Bargeld wie damals werde heute nicht mehr dort aufbewahrt, so der Vorsitzende. Auch die Spende der Zahnarztpraxis landet direkt auf dem Konto des ASB. „Das Geld wird jetzt an sicherer Stelle aufbewahrt“, betont Arne Döhring. Die Kinder der ASJ nahmen den symbolischen Spendenscheck dankend entgegen und kamen für ein Foto zusammen.