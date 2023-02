Timo Gaarz will morgen Landrat werden

Von: Patrick Rahlf

Der 45-jährige Timo Gaarz will sich am morgigen Dienstag zu Ostholsteins neuem Landrat wählen lassen. Aktuell ist er Stellvertreter von Amtsinhaber Reinhard Sager. © Hans-Jörg Meckes

Fünf Bewerber stellen sich morgen in Eutin dem Kreistag vor, um sich zum Landrat wählen zu lassen. Aus Heiligenhafen bewirbt sich Timo Gaarz von der CDU um das Amt. Bei der Wahl wird die absolute Mehrheit benötigt.

Heiligenhafen/Eutin – Die nächste Sitzung des ostholsteinischen Kreistages findet am morgigen Dienstag um 16 Uhr im Eutiner Kreishaus statt und wird geprägt sein von der Wahl eines neuen Landrats. Amtsinhaber Reinhard Sager (CDU) hatte im September vergangenen Jahres verkündet, dass er für eine vierte Amtszeit nicht zur Verfügung steht.

Nur wenige Wochen später hatte der Heiligenhafener Timo Gaarz zu einer Pressekonferenz ins Kreishaus geladen und dort angekündigt, sich für das Landratsamt bewerben zu wollen. „Als gebürtiger Ostholsteiner bin ich meinem Heimatkreis in besonderer Weise verbunden und würde mich freuen, die anstehenden Aufgaben gemeinsam mit den Mitarbeitenden und den Mitgliedern des Kreistags wahrzunehmen und die Lebensverhältnisse im Interesse der Menschen positiv gestalten zu dürfen“, machte Gaarz seinerzeit bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur deutlich.

Der Heiligenhafener ist Vorsitzender der CDU-Fraktion in Ostholsteins Kreistag, dem er seit mehr als 20 Jahren angehört, außerdem fungiert er als stellvertretender Landrat. Beruflich ist der 45-Jährige als Sachgebietsleiter für die Ausbildung und das Studium beim Finanzamt Ostholstein beschäftigt.

Vier weitere Bewerber

Neben Timo Gaarz haben in den vergangenen Monaten noch weitere Bewerber ihr Interesse am Landrats-Posten bekundet. „Wir halten uns bedeckt, weil Bewerbungen persönliche Angelegenheiten sind“, sagte Kreissprecher Thomas Jeck auf Nachfrage, der auch die Zahl der Bewerber nicht bestätigen wollte. Nach HP-Informationen wollen neben Timo Gaarz vier weitere Männer am Dienstag Landrat werden und haben sich bereits am 17. Januar in einer nicht öffentlichen Sitzung dem Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt.

„Wir haben die Stelle des Landrats öffentlich ausgeschrieben, offizieller Bewerbungsschluss war der 30. November“, erklärte Thomas Jeck. Wie die HP weiß, hatte es zunächst sieben Bewerber gegeben, doch unter anderem der Grünen-Kandidat Wolfgang Lünenburger-Reidenbach hatte seine Absichtserklärung zurückgezogen. Wie auf der Internetseite der Kreis-Grünen zu lesen ist, hat Lünenburger-Reidenbach auf einer Kreismitgliederversammlung seiner eignen Partei im Dezember weniger Unterstützerstimmen erhalten als CDU-Mann Gaarz.

Insgesamt gehören dem Kreistag 61 Mitglieder an, davon 59 in sieben Fraktionen sowie zwei fraktionslose Mitglieder. Nach einer Vorstellungsrunde der Bewerber und eventuellen Fragen der Kreistagsabgeordneten wird am morgigen Dienstag abgestimmt. Es sind mindestens 31 Stimmen erforderlich. Wird diese absolute Mehrheit nicht erreicht, findet ein zweiter Wahlgang statt. Erst in einem dritten Wahlgang – sofern nötig – würde eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmzahlen aus dem zweiten Wahlgang stattfinden.

„Natürlich steigt die Anspannung“

Die HP fragte bei Timo Gaarz nach, wie es mit seiner Anspannung vor der Wahl am Dienstag aussehe. „Natürlich steigt so unmittelbar vor der Wahl bei mir als Kandidat die Anspannung. Das ist doch klar, denn eine Landratswahl ist etwas Besonderes und kein alltägliches Ereignis.“ Der 45-jährige Familienvater ist neben der obligatorischen Vorstellungsrunde im Haupt- und Finanzausschuss auch bei fast allen Kreistagsfraktionen als Gast eingeladen gewesen, um dort seine Vorstellungen zu erörtern und in einen Dialog einzusteigen. „Aus Respekt vor der Entscheidung der Abgeordneten des Kreistages möchte ich vor der Wahl keine Einschätzung oder Bewertung über einen möglichen Wahlausgang abgeben. Ich würde mich natürlich über eine breite Unterstützung der Mitglieder des Kreistages sehr freuen. Alles andere wird sich dann zeigen“, sagte Timo Gaarz.