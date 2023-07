Monika Rübenkamp bleibt SPD-Ortsvereinsvorsitzende in Heiligenhafen

+ © Archiv/Hans-Jörg Meckes Monika Rübenkamp ist in ihrem Amt als SPD-Ortsvereinsvorsitzende bestätigt worden. © Archiv/Hans-Jörg Meckes

Der SPD-Ortsverein in Heiligenhafen kam kürzlich zu seiner Jahreshauptversammlung zusammen. Dabei wurde Monika Rübenkamp als Vorsitzende bestätigt.

Heiligenhafen – Ehrungen, das Ergebnis der Kommunalwahl und Vorstandswahlen standen im Mittelpunkt der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Heiligenhafen.

Ehrungen sind in jeder Partei und Wählervereinigung immer ein besonderer Tagesordnungspunkt. „Ein schöner Anlass, um zu zeigen, dass Mitglieder einer Partei die Treue halten. In turbulenten Zeiten, verbunden auch mit Unzufriedenheiten über Entscheidungen und der Lust zu wechseln, wenn eigene Vorstellungen keine Mehrheit finden, ein guter Anlass, dies mal in den Mittelpunkt zu stellen“, erklärte die Ortsvereinsvorsitzende Monika Rübenkamp.

Gratuliert werden konnte Monika Steuck für zehnjährige Mitgliedschaft, Claus Meyer sowie Frauke und Paul Höppner halten 40 Jahre der SPD die Treue. Für stolze 50 Jahre Parteizugehörigkeit wurde Margrit Poppendiecker geehrt. Die überreichten Urkunden werden die Geehrten daran erinnern.

Das Ergebnis der Kommunalwahl stand in der Diskussion unter zwei Gesichtspunkten: Wird die SPD in Heiligenhafen nicht mehr wahrgenommen oder steht im Zentrum der Wahrnehmung die SPD-Politik in Berlin? „An den Infoständen kam Zuspruch, aber auch Kritik. Letztlich konnte die SPD im Wettbewerb vor Ort nicht überzeugen, wie gehofft. Die Mitglieder forderten Vorstand und Fraktion auf, die Diskussion mit den Mitgliedern und interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu verändern und Entscheidungen sichtbarer zu machen und zu begründen“, fasste Monika Rübenkamp die Diskussion zusammen.

Bei den anstehenden Wahlen standen alle bisherigen Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl bereit. Gegenkandidaturen gab es nicht. Gewählt wurden Monika Rübenkamp als Vorsitzende, Stefan Holznagel als stellvertretender Vorsitzender, Monika Steuck als Kassenwartin, Svenja Agatz-Engler als Schriftführerin und Claus Meyer und Bernd Lüthmann als Besitzer.

Die im Amt bestätigten Vorstandsmitglieder sagten zu, weiter mit Engagement und Kreativität den Ortsverein der SPD zu vertreten und Vertrauen zu schaffen, sodass das politische Mitwirken in der SPD vor Ort Spaß macht.