Monika Knoepfle gibt alles für die Tafel

Von: Hans-Jörg Meckes

Ein Dankeschön für das Engagement: Bürgervorsteherin Petra Kowoll (l.) und Bürgermeister Kuno Brandt überreichten Monika Knoepfle am Montag einen Präsentkorb sowie einen Heiligenhafener Stadttaler. © Hans-Jörg Meckes

Die Stadt Heiligenhafen hat sich bei der Tafel-Vorsitzenden Monika Knoepfle für ihren Einsatz im Jahr 2022 bedankt. Knoepfle wies aber auch darauf hin, dass die ehrenamtliche Arbeit bei der Tafel nur im Team möglich ist.

Heiligenhafen – Die Heiligenhafener Tafel hatte es dieses Jahr wieder nicht einfach – im Gegenteil. Durch den russischen Krieg in der Ukraine sowie den allgemeinen Preisanstieg gerieten viele Menschen in Not und waren auf Hilfe angewiesen (wir berichteten). Zum Jahresende überraschten Bürgermeister Kuno Brandt und Bürgervorsteherin Petra Kowoll die Tafel-Vorsitzende Monika Knoepfle und bedankten sich mit einem kleinen Präsent für die Mühe, die sie sich bei der Leitung der Tafel macht.

„Ich glaube, du hast alles zurückgestellt an persönlichen Interessen und Bedürfnissen und die deiner Tafel-Kunden wirklich über alles gestellt. Du hast ganz viel geleistet und dafür mal ganz herzlichen Dank“, sagte Bürgermeister Kuno Brandt. Vom Tafel-Team habe Brandt mitbekommen, dass Knoepfle allen Mitarbeitern gegenüber mitfühlend und fürsorglich sei.

Auch Heiligenhafens Bürgervorsteherin Petra Kowoll würdigte den jahrelangen Einsatz der Tafel-Vorsitzenden: „Ich weiß natürlich auch, was du für Arbeit leistest. Das ist auch ganz viel Herz, ich ziehe den Hut vor dir.“

Monika Knoepfle betonte aber auch, dass das alles ohne das Team nicht möglich sei. „Wir haben Höhen erlebt, wir haben ein Kommen und Gehen erlebt, mit ein paar negativen Worten – aber dieses Team, da brenne ich für und da sage ich, da darf keiner gehen.“

Freuen konnte sie sich über einen kleinen Präsentkorb sowie einen besonderen Stadttaler, der dem Jahr 1380 nachempfunden wurde.