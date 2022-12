Mobilität: Seniorenbeirat will Einfluss auf die Politik nehmen

Von: Hans-Jörg Meckes

Dr. Peter Egler ist der Vorsitzende des Seniorenbeirats von Heiligenhafen. © Hans-Jörg Meckes

Der Seniorenbeirat in Heiligenhafen drängt auf ein Mobilitätskonzept für Ältere und will Einfluss auf die Politik nehmen. Fest im Blick ist dabei die Kommunalwahl am 14. Mai.

Heiligenhafen – Viele ältere Einwohner von Heiligenhafen sind nicht mehr gut zu Fuß unterwegs, Gänge zu Behörden und Ärzten werden zu einem immer größeren Problem – zumal viele auch kein Auto fahren. Der Seniorenbeirat der Warderstadt will sich dafür einsetzen, diese Situation zu verbessern und dabei auch den Kommunalpolitikern aufzeigen, wie wichtig das Thema für die ältere Generation ist.

„Man tut sich schwer, Dinge zügig umzusetzen“

„Das Thema Mobilität – insbesondere Stadtverkehr, Fahrradwege, Zugang zu Geschäften – wurde bislang nicht konkret angegangen, sondern es wird immer auf das Mobilitätskonzept gewartet“, sagte Dr. Peter Egler, Vorsitzender des Seniorenbeirats. Allerdings habe weder die Verwaltung noch die Politik gesagt, wann damit gerechnet werden könne. Als „ärgerlich“ bezeichnete Schriftführer Jan Rohde die Situation: „Die Verwaltung erarbeitet Rahmenpläne, sie erarbeitet Mobilitätskonzepte, sie wartet auf eine Wohnraumbedarfsanalyse – aber man tut sich hier sehr schwer, zügig Dinge umzusetzen.“ Das führe bei vielen Bürgern zu Unmut. „Das Mobilitätskonzept ist uns schon vor einem Jahr angekündigt worden, es ist jetzt ein Jahr her, aber noch nicht fertig“, bemängelt Rohde. Dem Seniorenbeirat sei erklärt worden, dass dies auch dem Coronavirus geschuldet ist, es gebe kein Personal, viele Mitarbeiter seien krank gewesen. Die Stadtvertretung von Heiligenhafen hat dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben, auf das sie aber noch warten muss, bevor sie eine Entscheidung trifft. „Das ist nachvollziehbar, aber es ist natürlich schade, dass solche Gutachten in der heutigen Zeit sehr lange dauern“, gab Rohde zu verstehen.

Jan Rohde ist Schriftführer im Seniorenbeirat von Heiligenhafen. © Hans-Jörg Meckes

„Eins ist mal sicher, und das gilt für Heiligenhafen umso mehr: Die Einwohner altern zunehmend. Wir haben sehr viel mehr ältere Menschen, in Heiligenhafen sind es fast 50 Prozent inzwischen“, sagte Egler, der weiter auf das Mobilitätskonzept drängen möchte, denn „viele Senioren sind nicht mehr mobil, sie haben kein Auto und können nicht mehr laufen“. Jemand, der in seiner Mobilität eingeschränkt sei, müsse die Möglichkeit haben, nach Großenbrode oder nach Oldenburg zu kommen. Dafür möchte sich Egler einsetzen.

Einfluss auf die Politik nehmen

„Wir müssen das Thema in die politischen Gremien weitertragen“, betonte Jan Rohde, und Egler ergänzte, dass der Seniorenbeirat seine Aufgabe darin sehe, Einfluss auf die Politik zu nehmen. „Deshalb bemühen wir uns auch darum, unser Ohr ständig in den Ausschüssen zu haben. Die Politiker hatten uns beim ersten Treffen eine kontinuierliche Zusammenarbeit zugesagt.“ Im nächsten Jahr will der Seniorenbeirat die Fraktionen aus der Stadtvertretung wieder einladen und hat dabei auch den Wahlkampf für die Kommunalwahl am 14. Mai fest im Blick. „Wenn wir schon an der ärztlichen Versorgung nichts ändern können, dann müssen wir die Mobilität in den Vordergrund stellen, denn daran kann die Politik etwas ändern“, so Egler.