Mitternachtslauf kommt nach dreijähriger Pause zurück

Von: Patrick Rahlf

Freuen sich, dass der Mitternachtslauf endlich wieder in gewohntem Umfang stattfinden kann: Marijana Haase, Peter Fiedler und Thomas Wende (r.). Der Startschuss zum Hauptlauf fällt wie immer um 23 Uhr. © Patrick Rahlf

Am 28. Juli findet in Heiligenhafen nach dreijähriger Pause wieder der Mitternachtslauf statt. Der TSV Heiligenhafen wird die Veranstaltung zum 32. Mal austragen.

Heiligenhafen – Heiligenhafens Kultlaufveranstaltung wird wiederbelebt: Das erste Mal seit 2019 soll der Mitternachtslauf am 28. Juli (Freitag) stattfinden. Während andere Events nach einer derart langen Pause nicht wieder auf die Beine kommen würden, will es der TSV Heiligenhafen noch einmal wissen und die Veranstaltung zum 32. Mal austragen.

„Für die Organisation haben wir zwei neue Kräfte dazugewonnen, die motiviert sind, sodass wir mit acht Leuten im Vorbereitungsteam gut aufgestellt sind“, erklärte Thomas Wende, 1. Vorsitzender des TSV Heiligenhafen. Dazu würden noch rund 150 Helferinnen und Helfer kommen, die am Veranstaltungsabend – unter anderem als Streckenposten – eingebunden sind.

Ganz klassisch wird der Startschuss für den zehn Kilometer langen Hauptlauf um 23 Uhr fallen. „Die Strecke bleibt gleich. Glücklicherweise wird auch die Baustelle Am Wachtelberg rechtzeitig fertiggestellt sein“, sagte Marijana Haase, die sich wieder zahlreiche Heiligenhafener Bürgerinnen und Bürger wünscht, die entlang der Strecke für Stimmung sorgen und die Läufer – gerne auch mit Tröten – anfeuern. „Das freut jeden Teilnehmer und sorgt für zusätzliche Motivation, besonders wenn schon einige Kilometer zurückgelegt wurden.“

Ausgangspunkt ist der Sportplatz am Lütjenburger Weg, wo auch ein buntes Rahmenprogramm stattfinden wird. „Zumba zum Aufwärmen, Massagen direkt vor Ort, Obst und Getränke von Edeka Jens und die Versorgung über das Sportlerheim sind sichergestellt“, berichtete Thomas Wende. Auch freut es die Organisatoren, dass die frisch sanierte Laufbahn (wir berichteten) erstmalig zum Einsatz kommen wird.

Es gibt auch wieder 5,5 Kilometer lange Distanz um den Binnensee

Neben dem Hauptlauf wird es auch wieder eine 5,5 Kilometer lange Distanz um den Binnensee geben (21 Uhr), zudem gibt es die Doppelmeile (20 Uhr) und den Mini-Mitternachtslauf für die Kleinen (19 Uhr). „Die zehn Kilometer um 23 Uhr können auch mit der Staffel zurückgelegt werden. Mit vier Teilnehmern sind das nur zweieinhalb Kilometer für jeden. Das sollte machbar sein und man kann diese besondere Abendstimmung beim Laufen genießen“, so Thomas Wende. „Firmen, Vereine, Familien oder Freundeskreise sollen sich von der Staffelmeldung besonders angesprochen fühlen“, ergänzte Peter Fiedler.

Waren es zu Spitzenzeiten mehr als 1000 Teilnehmer beim Hauptlauf, waren die Organisatoren vor Corona schon mit rund 800 Anmeldungen sehr zufrieden. Am Freitag waren es erst 222, sodass Thomas Wende und seine Mitstreiter mit 500 Teilnehmern durchaus zufrieden wären. „Nach einigen Jahren Pause muss erst mal alles wieder anlaufen“, sagte Marijana Haase.

Anmelden können sich Interessierte im Internet auf www.mitternachtslauf.de, per E-Mail (mitternachtslauf@tsv-heiligenhafen.de) oder in der Tourist-Information in der Bergstraße 43. Auch am Veranstaltungstag selbst sind spontane Anmeldungen überhaupt kein Problem. Bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Laufbeginn können Kurzentschlossene noch mitmachen und sich registrieren.