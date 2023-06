Michael Rosch macht als Behindertenbeauftragter weiter

Von: Patrick Rahlf

Michael Rosch (r.) macht noch mindestens fünf Jahre weiter: Aus den Händen von Kuno Brandt hat er die Ernennungsurkunde erhalten. Rosch hat das Amt des Behindertenbeauftragten 2020 von Dr. Axel Zander übernommen. © Patrick Rahlf

Heiligenhafens Behindertenbeauftragter Michael Rosch ist von der Stadtvertretung bestätigt worden und wird sein Amt noch für mindestens fünf Jahre weiter ausführen.

Heiligenhafen – Der Beauftragte für Menschen mit Behinderungen in Heiligenhafen heißt auch zukünftig Michael Rosch. Der 66-Jährige ist von der Stadtvertretung im Amt bestätigt worden und hat gestern die Ernennungsurkunde aus den Händen von Bürgermeister Kuno Brandt erhalten. „Ich freue mich, dass dieser wichtige Posten von einem Fachmann wie Michael Rosch besetzt wird. Dass er weitermacht, ist ein Gewinn für die Stadt“, sagte Brandt.

Abgabe von Stellungnahmen, Koordinierung von Anliegen, Interessenvertretung und die individuelle Beratung von Hilfesuchenden gehören zu den Aufgabenfeldern von Michael Rosch, der in den kommenden Jahren eng in die Baumaßnahmen der Städtebauförderung eingebunden werden soll. „Ein tolles Projekt, das gerade von der HVB umgesetzt wird, ist die Toilette für alle auf dem Kapitän-Willi-Freter-Platz“, erklärte Rosch, der in die Planungen des inklusiven Projektes eingebunden war. Dem Behindertenbeauftragten, der jeden Monat eine gemeinsame Sprechstunde mit dem Seniorenbeirat anbietet, ist es ein wichtiges Anliegen, für mehr Inklusions-Akzeptanz zu werben.

Aber auch bei normalen Alltagsproblemen hilft Michael Rosch, wo er kann. „Beim Ausfüllen von Anträgen unterstütze ich oder aber auch bei der Frage, an wen sich Betroffene wenden können.“ Über die Jahre habe er sich ein gewachsenes Netzwerk aufgebaut, auf das er bei Bedarf zurückgreifen könne.

Die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung, der Politik und der HVB wolle Michael Rosch weiterführen, um Heiligenhafen zukünftig noch lebenswerter zu gestalten.