Maritime Kohltage: Reißender Absatz für Kohlköpfe

Von: Peter Foth

Freuten sich über den Verkauf des Kohls von Fehmarn: Doris Rosch (v.l.) vom Museumshafen, Gerd Hellwig vom Museumsschiff „Olifant“ und Kapitän „Atze“ Krey brachten den Kohl unter die Leute. © Peter Foth

Nach zwei Jahren Pause kamen die „Maritimen Kohltage“ am Wochenende zurück nach Heiligenhafen an den Kommunalhafen. Bei der Regatta drehte sich mit leckerem Essen und Musik alles um das grüne Gemüse.

Heiligenhafen – Das Kohlfest mit der Kohlregatta ist zurück nach Heiligenhafen gekommen. Zwei Jahre hatte die Warderstadt coronabedingt auf dieses Highlight am ersten Oktoberwochenende verzichten müssen. Jetzt bot der Kommunalhafen mit den Schiffen an der Kaimauer wieder ein vertrautes Bild.

Pünktlich um 12 Uhr machten am Freitag das Museumsschiff „Olifant“ und die „Tai Pan“ im Hafen fest, nachdem sie 350 Kohlköpfe, die von Bauer Witt aus Blieschendorf geliefert wurden, im Hafen von Orth aus Fehmarn an Bord genommen hatten. Doris Rosch vom Museumshafen sagte, dass für den Verkauf am Sonntag noch einmal eine Ladung Kohlköpfe nachbestellt werden musste. Am Hafen roch es seit Freitag kräftig nach leckeren Kohlgerichten, und auch die angebotenen Kohlköpfe fanden reißenden Absatz. Ingeborg Pohl aus dem Münsterland war auf Einladung ihres Bruders, der in Heiligenhafen wohnt, zu den Kohltagen in die Warderstadt gekommen und freute sich über die leckere Kohlroulade mit Bratkartoffeln, die vorzüglich mundete.

Drei Tage lang Shantys und Spaß am Hafen

Der Tourismus-Service Heiligenhafen und der Verein Museumshafen am Warder hatten als Ausrichter der Veranstaltung auch für ein erstklassiges maritimes Musikprogramm gesorgt. Drei Tage erklangen Shantys und Gesang am Hafen. Den Auftakt machte der Shantychor aus Neuengörs. Am Nachmittag nahmen die „Silvershadows“ die Besucher am Hafen mit auf eine musikalische Zeitreise, und mit maritimen Klängen sorgte am Abend „Fietes Bordband“ für Stimmung am Hafen. Den Sonnabend eröffnete musikalisch die Liedertafel Oldenburg und präsentierte als Premiere den Song „Kohlfest in Heiligenhafen.“ Das Musikprogramm am Nachmittag gestaltete der Shantychor Großenbrode mit seinem musikalischen Leiter Julius Piel.

Auch wenn das Wetter am Sonnabend nicht so verheißungsvoll angesagt war, konnte die Regatta wie geplant starten. Bei einer Windstärke fünf Beaufort wurden die Segel hochgezogen, und es ging schnell zum Wendeschiff, um den begehrten Kohlkopf zu fangen. Das schnellste Schiff war die „Wotan“ aus Neustadt, dicht gefolgt von der „Tai Pan“ aus Heiligenhafen. Auch die „Nobody“ hielt sich gut und lag mit der „Olifant“ im Mittelfeld. Ebenso fing die Crew der „Mirounga“ ihren Kohlkopf und kam heil ins Ziel.

Witzig anzusehen waren wieder die Kohlköpfe. Viele staunten, was man aus dem Gemüse so alles machen kann. © Peter Foth

Kreative Ideen bei den Kohlköpfen

Bei der Siegerehrung entschied das Publikum darüber, wer den schönsten Kohlkopf geschmückt hatte. So schauten die Gäste am Hafen nicht schlecht, als sie die Gesichter aus dem grünen Gemüse vor der Hafenbühne sahen. Bei der Suche nach dem schönsten Kohlgesicht gewann der „Seefahrer“ mit der schwarzen „AC/DC“-Pudelmütze, dem gestreiften Rettungsring und der Rettungsweste, kreiert von der Crew der „Wotan“, den Wettbewerb, berichtet Michael Rosch vom Verein Museumshafen am Warder. Christian Patzer dankte seinen Mitstreitern vom Museumshafen und dem Tourismus-Service Heiligenhafen, vertreten durch die beiden Mitarbeiter Jana Bendig und Max Hampf, sowie der Crew der „Olifant“ für die tatkräftige Unterstützung.