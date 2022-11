Überfall auf Bäckereifiliale Puck in der Hafenstraße: Täter entkommt ohne Beute

Von: Patrick Rahlf

Der Täter flüchtete ohne Beute, nachdem ein Kunde die Filiale betrat. © Rahlf

Wie jetzt bekannt wurde, ist es am vergangenen Donnerstag (24. November) in der Bäckereifiliale Puck in der Hafenstraße zu einem Überfall gekommen, bei dem die Angestellte mittels einer Waffe zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert wurde.

Heiligenhafen – „Der Täter flüchtete ohne Beute, nachdem ein Kunde die Filiale betrat“, teilte Polizeisprecherin Claudia Struck gestern auf HP-Nachfrage mit. Die Kriminalpolizei Oldenburg ermittelt wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung und sucht weitere Zeugen.

Gegen 8.15 Uhr am Donnerstagmorgen betrat eine männliche Person die Bäckerei, bedrohte eine 59-jährige Angestellte mit einer Waffe und forderte diese zur Herausgabe der Einnahmen auf. Nach HP-Informationen bedrohte der Mann die Verkäuferin mit einem Elektroschocker. Als sich eine weitere Angestellte aus dem hinteren Teil des Ladens ebenfalls zum Verkaufstresen begab, wiederholte der Täter seine Forderung. Nachdem beide Frauen seiner Aufforderung nicht nachkamen und ein Kunde die Bäckerei betrat, flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute zu Fuß in Richtung Kirche.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen entkam der Mann unerkannt. Dieser sei im Alter zwischen 28 und 30 Jahren gewesen und wird als 180 Zentimeter groß und von schlanker Gestalt beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer Flecktarnhose und einem schwarz-roten Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift bekleidet. Außerdem trug er einen schwarzen Schal und führte eine Plastiktüte mit sich.

Die Kriminalpolizei Oldenburgfragt in diesem Zusammenhang: Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen oder hat am Donnerstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hafenstraße beziehungsweise rund um das Gelände der Stadtkirche beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer 04361-105512 oder per E-Mail an oldenburg.kpst@polizei.landsh.de erbeten.