Manfred Hopp ist neuer Gildekönig

Von: Peter Foth, Hans-Jörg Meckes

Manfred Hopp ist neuer König der Großen Bürgergilde zu Heiligenhafen. Nach seinem Königsschuss nahmen ihn die Gildebrüder auf die Schultern. Stolz zeigt Hopp das letzte Stück des Rumpfes von Gildevogel „Fred“. © Hans-Jörg Meckes

Die Große Bürgergilde zu Heiligenhafen hat einen neuen König. Manfred Hopp gelang am Freitag beim Schießen auf Gildevogel „Fred“ der Königsschuss.

Heiligenhafen – Der Gildevogel „Fred“ wollte am Freitag einfach nicht fallen. Ab 14 Uhr schossen die Gildebrüder wieder mit ihren Gewehren ganz der Tradition nach auf die an der Seebrücke an einem Mast befestigte Holzfigur. Dabei stellte sich „Fred“ als äußerst hartnäckig heraus, denn auch um kurz nach 19 Uhr waren seine beiden Flügel noch dran.

Hinter dem Zelt der großen Bürgergilde hatten sich allerhand Schaulustige versammelt, um das Spektakel zu verfolgen. Gildebruder Timo Gaarz rief die Mitglieder immer wieder auf, an die Schießleitern zu gehen. Die Minuten verstrichen, und mit ihnen verlor der Gildevogel Flügel, Flattern und Krallen.

Um 20.32 Uhr fiel das letzte Stück des Rumpfes

Um 20.32 Uhr war es dann wieder so weit – Gildebruder Manfred Hopp holte das letzte Stück des Rumpfes vom Mast, damit gelang ihm der Königsschuss. Die Freude war riesig, und so trugen die Gildebrüder ihre neue Majestät sofort auf den Schultern. Manfred Hopp war in den letzten Jahren immer unter den Schützen um die Königswürde. So ging für den Gildebruder in diesem Jahr ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. „Ich habe vor 40 Jahren angefangen als Löffelbrettträger und zehn Jahre die Fahne getragen. Das war der 19. Vogel, den ich gebaut habe, und ich habe ihn selbst abgeschossen“, freute sich der 64-Jährige sichtlich. Auch seine Frau Ute zeigte sich überglücklich, als ihr Mann auf den Schultern seiner Gildebrüder als neuer Gildekönig 2023 gefeiert wurde.

Ute und Manfred Hopp sind das neue Königspaar der Großen Bürgergilde zu Heiligenhafen. © Hans-Jörg Meckes

Bei der darauffolgenden Königsproklamation wurde die neue Majestät von Ältermann Horst Sachau mit der Königskette dekoriert. Vorjahreskönig Jörg Lüning ist jetzt für ein Jahr Vizekönig und darf die kleine Königskette tragen. Danach nahm die neue Majestät mit dem Ältermann die Front der angetretenen Gildebrüder ab und wurde gefeiert. Dann war die Gilde angetreten, ihren neuen König ins Gillhus zu bringen.