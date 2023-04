Das ist an Ostern in Heiligenhafen los

Von: Hans-Jörg Meckes

Teilen

Über die Osterfeiertage ist in Heiligenhafen wieder einiges los. Sogar der Osterhase soll vorbeischauen. © Pixabay/geralt

Über die Osterfeiertage steigt in Heiligenhafen am Seebrückenvorplatz und am Strand wieder ein buntes Fest mit Live-Musik und vielen Aktionen.

Heiligenhafen – In Heiligenhafen steppt über das Wochenende der Osterhase: Von Sonnabend bis Montag (8. bis 10. April) lädt der Tourismus-Service zum wiederkehrenden Familienfest auf dem Seebrückenvorplatz und am Strand von Heiligenhafen ein.

Karsonnabend wird der Winter ab 18 Uhr traditionell mit einem bunten Osterfeuer am Strand der Erlebnisseebrücke verabschiedet und der Frühling willkommen geheißen, kündigt Jana Bendig vom Tourismus-Service an. Anschließend geht es ab 19 Uhr auf dem Seebrückenvorplatz mit Hamburgs Kultband „Boerney & die Tri Tops“ bis in die Abendstunden weiter. Die Band spielt alte Kultschlager vermischt mit harten Rock-Evergreens.

Doch was wäre eine Osterfeier ohne bunte Ostereier? Deshalb erwartet die Lütten im Anschluss am Ostersonntag ab 11 Uhr zur großen Ostereiersuche am Strand ein flauschiger Osterhase. Dann heißt es: auf die Eier, fertig, los! Für jedes gefundene bunte Ei verteilt der Osterhase mit seinen fleißigen Helfern kleine Geschenke. Doch aufgepasst: Es wurden zwei goldene Eier versteckt, für die der Osterhase besondere Preise zurückhält. Ostersonntag und Ostermontag verwandelt sich der Strand in ein Spielparadies für Kinder. Im Rahmen der Kinderanimation von 14 bis 17 Uhr können sich die Lütten auf zwei Tage voller Spiel, Sport und Spaß freuen. Weitere Veranstaltungen wie das traditionelle Flaggenausblasen des Seefahrervereins oder eine Osterfahrradtour mit Klaus Nehring sind im Online-Veranstaltungskalender unter heiligenhafen-touristik.de aufgeführt.