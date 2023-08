Heiligenhafen feiert Beach Pride

Von: Peter Foth

Höhepunkt des Beach-Pride-Festivals ist am Sonnabend wieder die Pride Parade, bei der auch der Seebrückenvorplatz wie hier in den Vorjahren in bunten Regenbogenfarben erstrahlt. © Peter Foth

Von Donnerstag bis Sonntag gibt es für die LGBTQ-Community ein buntes Programm beim Beach Pride Festival in Heiligenhafen.

Es geht wieder los: In Heiligenhafen wird von Donnerstag bis Sonntag (10. bis 13. August) das Beach-Pride-Festival beim Beach Motel und der Bretterbude am Seebrückenvorplatz in Heiligenhafen gefeiert. Vier Tage lang geht es in der Warderstadt um die LGBTQ-Gemeinschaft.

An jedem der vier Tage gibt es ein buntes Animations-, Sport- und Musikprogramm: Ob Electro-Musik, White-Party, Open-Air-Schaumparty, Full-Moon-Night oder 70s-Dance – beim Beach-Pride-Festival ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zehn DJs sorgen auf täglich drei verschiedenen Club-Events für Stimmung. Obendrein eröffnet die berühmte Hamburger „WunderBar“ für vier Tage eine Außenstation an der Ostsee.

Im Gay-Cinema laufen schwule Klassiker und aktuelles New-Cinema sowie schwule Indie-Filme. Leinen los heißt es bei einer Kutterfahrt auf der Ostsee. Ein Diät-Coach verrät, wie man schnell ein paar Kilos abnehmen kann. Nach wie vor bietet der Strand reichlich Platz zum Chillen – ob mit Live-Band oder DJ. Beauty-Spezialisten geben zudem Einblicke in Botox, Hyaluron und andere Pflege. Beim Open-Air-BBQ auf der Terrasse des Beach Motels gibt es Gelegenheit, sich besser kennenzulernen.

Höhepunkte sind am Freitag um 18 Uhr die Fahrradtour durch Heiligenhafen und die große Eröffnungsshow am Abend in der „Flamingo Bar“ des Beach Motels. Der Höhepunkt am Sonnabend ist die Pride Parade von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr und das White Dinner (Reservierung erforderlich). Am späten Abend fällt die Entscheidung für die Wahl des Mr. Beach Pride im Beach Motel.