Lea Konrad startet ins Berufsleben bei der Stadt Heiligenhafen

Von: Patrick Rahlf

Vor dem Rathaus freuen sich Auszubildende Lea Konrad (l.), Bürgermeister Kuno Brandt und Ausbildungsleiterin Anneke Möller auf die zukünftige Zusammenarbeit. © Marie Kleingarn

Die Stadtverwaltung in Heiligenhafen stellt ihre neue Auszubildende Lea Konrad vor. Außerdem übernimmt Anneke Möller ab jetzt die Ausbildungsleitung.

Heiligenhafen. – „Lea Konrad hat sich hier in einem Auswahlverfahren durchsetzen können“, zeigt sich Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt erfreut und übergibt der zukünftigen Auszubildenden einen Blumenstrauß sowie eine kleine Aufmerksamkeit zum Start ihrer Ausbildung bei der Stadtverwaltung.

Einen Teil ihrer Kindheit verbrachte Lea Konrad auf Fehmarn, bis sie mit ihrer Familie nach Oldenburg zog. In ihrer Freizeit spielt sie Fußball beim Oldenburger SV und setzt sich im Verein ehrenamtlich ein, indem sie die Mädchen der E- und F-Gruppen trainiert. Auf der Wagrienschule in Oldenburg absolvierte die 17-Jährige ihren Realschulabschluss und startet nun ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in der Kommunalverwaltung von Heiligenhafen. Durch frühere Segeltouren mit Stopps im ortsansässigen Jachthafen, habe sich ihr Interesse für die Warderstadt schon vor einigen Jahren entwickelt, so Lea Konrad. „Ich habe mich gefragt, wo man sich einbringen oder wie man hier helfen kann“, teilt die Auszubildende weiter mit.

Auszubildende durchlaufen diverse Fachbereiche

Während ihrer dreijährigen Ausbildung wird Lea Konrad die Bandbreite der öffentlichen Verwaltung kennenlernen und diverse Fachbereiche wie Hauptamt, Bauverwaltung, Ordnungsamt und Kämmerei durchlaufen. Der Stadt sei eine breite Ausbildung in der Kommunalverwaltung wichtig, damit das Personal überall einsetzbar sei, betont Kuno Brandt.

Neben der Abschlussprüfung wird zusätzlich eine Zwischenprüfung abgelegt. Die Auszubildenden nehmen vor den Prüfungen an Lehrgängen teil und werden in der Verwaltungsakademie in Bordesholm geprüft. Im Kreishaus in Eutin finden außerdem im ersten Lehrjahr regelmäßig Vorbereitungskurse statt. In der Eutiner Berufsschule eignen sich die Lehrlinge ihr theoretisches Wissen an. Der praktische Teil findet im Rathaus in Heiligenhafen statt. „Der Unterricht ist geblockt, damit die Auszubildenden die Chance haben, die Praxisstationen am Stück zu erleben und sich auf die Abteilung gut einlassen können“, erklärt die neue Ausbildungsleiterin Anneke Möller, die den Auszubildenden bei Fragen jederzeit zur Seite steht. Nach ihrer Ausbildung im Rathaus hat Anneke Möller ein duales Studium in „Allgemeiner Verwaltung“ begonnen und erfolgreich abgeschlossen. Die 26-Jährige, die unter anderem am Projekt der Digitalisierung der kommunalen Verwaltung mitwirkt, ist damals durch die Berufsberatung für Abiturienten auf die Stadt aufmerksam geworden. „Ein Glücksfall für beide Seiten“, betont der Bürgermeister freudig.

Die Kommunalverwaltung der Stadt Heiligenhafen ist regelmäßig auf Ausbildungsmessen vertreten. „Ausbildung ist für uns ganz wichtig, um dem Fachkräftemangel zu begegnen“, so Brandt. „Wir freuen uns sehr, dass sie das Team verstärken“, fügt Sabrina Rattunde stellvertretend für den Personalrat hinzu. „Wir sind gespannt auf die nächsten drei Jahre.“