Kurhaus Baltic: Zeichen stehen auf Schließung

Das Kurhaus Baltic in Großenbrode wird mit großer Wahrscheinlichkeit Ende des Jahres schließen. 70 Mitarbeiter sind betroffen.

Großenbrode – Waren alle Bemühungen um Rettung vergebens? Derzeit sieht alles danach aus, dass das Kurhaus Baltic in Großenbrode Ende dieses Jahres schließen wird. Rund 70 Mitarbeiter, davon 50 Festangestellte, wären betroffen.

Im September 2021 hatte die Trägerin, die AW Kur und Erholungs GmbH mit Sitz in Dortmund, überraschend verkündet, den Großenbroder Standort zum 31. Dezember 2023 schließen zu wollen und war auch von Neubauplänen in der Gemeinde abgerückt. In der Folgezeit probierten Teile der Großenbroder Belegschaft alles, um ihre Arbeitsplätze zu retten. Mitarbeiter begaben sich eigenständig auf die Suche nach einem neuen Träger für das Haus, in dem schwerstbehinderte Kinder und deren Eltern ihre Kuren verbringen. Auch die Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn (SPD) schaltete sich frühzeitig ein und versprach Hilfe.

„Es gab lange Zeit berechtigte Hoffnung, doch mittlerweile muss man sich eingestehen, dass es auf eine Schließung hinausläuft. Das ist enttäuschend, weil wir dicht dran waren, eine Lösung zu finden“, erklärte ein Baltic-Mitarbeiter (Name der Redaktion bekannt). Aktuell werde zwischen dem Einrichtungsträger und der Kirchengewerkschaft Hamburg, die die Interessen der Belegschaft vertritt, ein Sozialplan ausgehandelt. Das wurde kürzlich allen Angestellten des Hauses mitgeteilt.

Bürgermeister Jens Reise bedauert die Entwicklung

Auch Bürgermeister Jens Reise, der im vergangenen Jahr zahlreiche Gespräche geführt hat, bedauert die Entwicklung sehr. „Mir tut es in der Seele weh, dass dort so viele Arbeitsplätze verloren gehen könnten, aber Stand heute will an diesen Standort tatsächlich niemand mehr ran.“ Es hätte, wie auch Mitarbeiter des Kurhauses bestätigt haben, gute Gespräche mit einem AWO-Träger aus Bayern gegeben, der im Spätsommer 2022 großes Interesse an einer Fortführung des wirtschaftlich gesunden Hauses in Großenbrode bekundet hatte. Sogar eine Übernahme zum 1. Januar 2023 stand im Raum. „Doch irgendwann sind die Interessenten vom jetzigen Standort abgerückt und waren nur noch an einem Neubau am Kai interessiert. Bedingung war dann, dass die AWO Dortmund das Haus an der E47 bis zur Fertigstellung des Neubaus weiterbetreiben müsste. Das wurde aber abgelehnt“, sagte Jens Reise, der seinen Zivildienst im Baltic absolviert hat und dort seine heutige Frau kennenlernte.

Nun deutet alles auf eine Schließung in rund elfeinhalb Monaten hin – vorausgesetzt, der Betrieb kann so lange aufrechterhalten werden. „Bislang hat es noch keine Kündigungswelle gegeben. Das hängt natürlich mit verschiedenen Faktoren zusammen, sicherlich auch mit finanziellen“, so ein Mitarbeiter.

Was später mit dem sechsstöckigen Haus passiert, ist ungewiss. Der neue Besitzer war immer an einer Fortführung des Kurhausbetriebes interessiert, doch ohne neuen Träger ist das nicht möglich. „Um zumindest einem Teil der Mitarbeiter eine Perspektive zu geben, wären wir als Gemeindevertretung bei einer Nutzungsänderung des Baltics absolut gesprächsbereit“, versicherte Jens Reise abschließend.