Kurhaus Baltic: Nun ist doch endgültig Schluss in Großenbrode

Von: Hans-Jörg Meckes

Das Kurhaus Baltic in Großenbrode macht Ende September dicht. Rund 60 Arbeitsplätze gehen in der Gemeinde verloren. © Hans-Jörg Meckes

Noch im April wollte Sven Jacobsen die Trägerschaft vom Kurhaus Baltic in Großenbrode übernehmen und so die 60 Arbeitsplätze retten. Doch nun ist sein Interesse erloschen, und die Mutter-Kind-Klinik muss Ende September schließen.

Großenbrode – Als im April die Nachricht kam, dass doch noch ein Träger für das Kurhaus Baltic in Großenbrode gefunden wurde, schien sich alles zum Guten zu wenden. Doch nun ist klar: Das Mutter-Kind-Kurhaus wird seine Türen Ende September endgültig schließen, denn Sven Jacobsen möchte nicht mehr die Trägerschaft übernehmen.

Jacobsen ist Betreiber der Baltic Kids gGmbH in Blekendorf und hatte Mitte April groß verkündet, die Trägerschaft für das Kurhaus Baltic übernehmen zu wollen und den Kurbetrieb weiterzuführen (wir berichteten). „Der Standort wird am Leben erhalten“, versprach Jacobsen noch im April. Zuvor kündigte der bisherige Träger, die AW Kur und Erholungs GmbH mit Sitz in Dortmund, im Herbst 2021 an, sich von der Einrichtung in Großenbrode trennen zu wollen. In der Folgezeit teilte sie den Mitarbeitern mit, dass die Klinik Ende September 2023 geschlossen werden soll. Ein Jahr lang lief erfolglos die Suche nach einem neuen Träger, um die 60 Arbeitsplätze, die an der Einrichtung hängen, doch noch zu retten. Da ließ die Ankündigung von Jacobsen im April aufatmen.

Kurze Nachricht an den bisherigen Träger

Aber was hat ihn dazu bewogen, seine Pläne so kurz vor der geplanten Übernahme noch zu ändern? Jacobsen war telefonisch bislang nicht zu erreichen. Auf Nachfrage bei der AW Kur und Erholungs GmbH als bisherigem Träger, bestätigt Geschäftsführer Andreas Frank, dass das Interesse von Jacobsen an einer Übernahme der Klinik erloschen sei. „Er hat uns in einer kurzen Nachricht mitgeteilt, dass er davon Abstand nehmen wird“, so Frank weiter. Eine Begründung habe Jacobsen dafür nicht angegeben. „Uns selbst hätte es sehr gefreut, wenn es zu einer Übernahme gekommen wäre und die Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze behalten hätten“, betont Frank. Jetzt werde die Klinik definitiv Ende September geschlossen.

Die Einrichtungsleiterin des Kurhauses Baltic, Birgit Kursawe, möchte den Vorgang derzeit nicht kommentieren. Sie erinnert aber daran, dass zwei Jahre lang für den Erhalt der Arbeitsplätze in Großenbrode gekämpft worden sei.

Einen kleinen Lichtblick gibt es von Jens Friedländer, Gesellschafter der Wertplan Invest Gruppe, die neuer Eigentümer des Grundstücks wird. Auch er sei von dem plötzlichen Rückzug Jacobsens überrascht gewesen. „Wir sind mit den Mitarbeitern in Kontakt und entwickeln gerade eine Lösung“, äußert sich Friedländer auf Nachfrage.