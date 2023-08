Souvenirs von der Kult(o)urnacht in Heiligenhafen

Von: Hans-Jörg Meckes

An den kräftigen Gelbtönen sind Tanja Schulz-Hess mit ihrem Lastenfahrrad und Andreas Mertens mit seinem Velomobil während der Kult(o)urnacht zu erkennen. © Hans-Joerg Meckes

Am 19. August findet in Heiligenhafen die Kult(o)urnacht statt. Es gibt Souvenirs wie Glassteine und 3D-Gedrucktes zu kaufen.

Heiligenhafen – Wenn am 19. August die Kult(o)urnacht in Heiligenhafen ab 18 Uhr beginnt, sollte am Marktplatz und bei der Fischer-Stüben-Statue am Binnensee Ausschau nach einem schwarzen Lastenfahrrad mit gelbem Dach und einem gelb-orangenen Velomobil Ausschau gehalten werden. Damit sind Tanja Schulz-Hess und Andreas Mertens unterwegs, die an Passanten besondere Mitbringsel der Warderstadt verkaufen.

Tafeln aus dem 3D-Drucker und Glassteine verkaufen Tanja Schulz-Hess und Andreas Mertens bei der Kult(o)urnacht und spenden die Einnahmen für ein Projekt in Heiligenhafen. © Hans-Joerg Meckes

So gibt es bei Tanja Schulz-Hess kleine Glassteine zu erwerben, die Motive von Heiligenhafen wie Strandkörbe, Möwen oder Boote zeigen. Bei Andreas Mertens gibt es kleine Tafeln, die die Wasserschaukel neben der Seebrücke mit dem Heiligenhafen-Hashtag zeigen – sie kommen aus dem 3D-Drucker. „Wir verkaufen die Sachen und werden die Einnahmen für die Kult(o)urnacht spenden“, kündigen Schulz-Hess und Mertens an. Bei der Kult(o)urnacht fließt das eingenommene Geld traditionell in ein Projekt in Heiligenhafen. Wenn es das Wetter zulässt, bringt Mertens auch seinen 3D-Drucker mit und führt vor, wie er seine Tafeln mit den Motiven herstellt.