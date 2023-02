Das CDU-Kandidaten-Team für Heiligenhafen steht

Von: Patrick Rahlf

Die Kandidaten für einen Sitz in der Stadtvertretung: Gerd Panitzki (v.l.), Klaus Fahrenkrog, Petra Kowoll, Sebastian Rohde, Philip Knorr, Eckart Will, Helmut Gideon, Georg Rehse, Stephan Karschnick und Detlef Pegelow. © Foth

Beim Grünkohlessen am Mittwoch im Restaurant „Käppen Plambeck“ hat der CDU-Ortsverband Heiligenhafen seine Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. Mai vorgestellt. Auf den ersten Listenplätzen stehen mit Petra Kowoll, Gerd Panitzki, Georg Rehse und Philip Knorr CDU-Mitglieder, die schon in der aktuellen Stadtvertretung Verantwortung übernommen haben.

Heiligenhafen – Auf Platz fünf bewirbt sich Sebastian Rohde um ein Mandat in der Stadtvertretung. Auf Listenplatz sechs folgt Eckart Will und auf Platz sieben mit Stephan Karschnick ein alter Hase in der Kommunalpolitik. Politische Erfahrungen bringt auch Helmut Gideon auf Listenplatz acht mit, der bislang für die FDP in Heiligenhafens Stadtvertretung saß, kürzlich die Partei aber verlassen hat. Seit Anfang des Jahres bildet Gideon, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der HVB ist, zusammen mit Andreas Zimmer die PFH – die parteilose Fraktion Heiligenhafen.

Neu im CDU-Kandidaten-Team sind Klaus Fahrenkrog und Detlef Pegelow auf den Listenplätzen neun und zehn. Weitere sieben Kandidaten stehen der CDU als bürgerliche Mitglieder zur Verfügung. Als Kandidat für den Kreistag wurde unterdessen Sven Engler nominiert.

Die Wahlbezirke werden von den Heiligenhafener Christdemokraten wie folgt besetzt: Wahlbezirk 1 Warderschule: Georg Rehse und Klaus Fahrenkrog; Wahlbezirk 2 Pier 15: Gerd Panitzki und Helmut Gideon; Wahlbezirk 3 Feuerwehr: Philip Knorr und Detlef Pegelow; Wahlbezirk 4 Rathaus: Stephan Karschnick und Sebastian Rohde; Wahlbezirk 5 Jugendzentrum: Petra Kowoll und Eckart Will.

Zurzeit arbeiten Ausschüsse der CDU noch am Wahlprogramm für die Warderstadt. Wie die CDU-Ortsvorsitzende Petra Kowoll am Mittwochabend mitteilte, würden das Innenstadt-Entwicklungskonzept, die Innenstadtbelebung mit mehr Aufenthaltsqualität in der Stadt, Kulturaktivitäten sowie die direkte Kommunikation mit den Bürgern Priorität genießen. „Das Einholen von Meinungen im Rahmen von öffentlichen Vorstellungen von Projekten ist wichtig“, betonte Kowoll. Ebenfalls würde das Thema Wohnraum mit finanziell erschwinglichen Mieten für alle mit einer Symbiose zwischen Alt und Jung einen breiten Raum im CDU-Wahlprogramm einnehmen. „Dazu kommt die Wirtschafts- und Standortentwicklung für die Ansiedlung von Gewerbe“, sagte Petra Kowoll unserer Zeitung. Die CDU setzt in ihrem Wahlprogramm auch auf eine Budgetierung des Verwaltungshaushaltes und – sofern möglich – auf die Reduzierung der Bürokratie für die Bürger. Wie Petra Kowoll deutlich machte, sollen die Themen in den nächsten Tagen einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Ebenfalls freute sich der CDU-Ortsverband Heiligenhafen drüber, den am Dienstagabend im Eutiner Kreishaus frisch zum Landrat gewählten Timo Gaarz im „Käppen Plambeck“ begrüßen zu dürfen. Gaarz, der am 3. Juli den Posten von Amtsinhaber Reinhard Sager übernimmt, war gemeinsam mit seiner Frau Birte zum Grünkohlessen erschienen.

Freuen konnten sich am Mittwochabend auch Hans-Dieter und Carola Stölken vom Verein Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn über eine Spende in Höhe von 300 Euro. Das Geld wurde auf dem CDU-Neujahresempfang gesammelt, wo die Vertreter von Tiere in Not mit dem Danke-Preis ausgezeichnet wurden.