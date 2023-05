Kommunalwahl: Deutlich mehr Briefwähler in Heiligenhafen und der Region

Von: Hans-Jörg Meckes

Am Sonntag werden bei der Kommunalwahl von 8 bis 18 Uhr wieder die Stadt- und Gemeindevertretungen sowie die Kreistage gewählt. © Patrick Rahlf/Archiv

Am Sonntag (14. Mai) ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. In Heiligenhafen und den Gemeinden des Amtes Oldenburg-Land hat die Anzahl der Briefwähler deutlich zugenommen.

Heiligenhafen – Rund 2,4 Millionen Einwohner sind am Sonntag (14. Mai) bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein wahlberechtigt. Gewählt werden die Stadtvertretungen, Gemeindevertretungen und Kreistage, die für die Selbstverwaltung ihrer jeweiligen Kommune zuständig sind. Dazu zählen die elf Kreise, die vier kreisfreien Städte Flensburg, Kiel, Lübeck und Neumünster sowie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Die Vertreter werden auf fünf Jahre gewählt, ihre Wahlzeit beginnt am 1. Juni.

Aber was sind eigentlich die Aufgaben von Kommunen und Kreisen? Städte und Gemeinden in Deutschland sind für all das zuständig, wofür weder der Kreis, das Land noch der Bund die Verantwortung übernehmen. Kommunale Aufgaben sind der Bau von Gemeindestraßen, die Bereitstellung von Neubaugebieten, der Bau und Unterhalt von Schulen, Bibliotheken, Schwimmbädern, Parks, Skateanlagen, Jugendhäusern, Seniorenheimen, Kindergärten und Friedhöfen. Städte und Gemeinden kümmern sich um Trinkwasser, organisieren Musikschulen und Volkshochschulen, bieten in den Ferien Kinderprogramme an, veranstalten Weihnachtsmärkte und Stadtfeste, und manche betreiben sogar eigene Theater und Kinos. Andere Beispiele sind die Abwasserentsorgung, die Feuerwehr, der Unterhalt von Schulen, Gemeindewahlen und soziale Einrichtungen. Die Entscheidungen in allen wichtigen Selbstverwaltungsaufgaben treffen die jeweiligen Stadt- oder Gemeindevertretungen, informiert Kreissprecher Thomas Jeck.

So wird bei der Kommunalwahl gewählt Bei der Kommunalwahl kann jeder wählen, der EU-Bürger ist, das 16. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens sechs Wochen in Schleswig-Holstein wohnt. Im Grunde handelt es sich bei der Kommunalwahl um zwei selbstständige Wahlen. Es gibt einen weißen Stimmzettel für die Gemeindewahl und in den kreisangehörigen Gemeinden außerdem einen roten Stimmzettel für die Kreiswahl. In den kleineren Gemeinden bis 10000 Einwohnern, zu denen auch Heiligenhafen gehört, ist die Anzahl der Stimmen unterschiedlich, die für die Gemeindewahl abgegeben werden können – es können zwei bis sieben Stimmen sein. Wer mehr Kreuze anbringt, als Bewerber im Wahlkreis zu wählen sind, macht den Stimmzettel ungültig. Dagegen sind weniger Kreuze erlaubt. Die Stimmen können auf Bewerber verschiedener Parteien oder Wählergruppen verteilt werden (Panaschieren). Jedoch ist eine Vergabe mehrerer Stimmen auf einen Bewerber (Kumulieren) nicht zulässig und macht den Stimmzettel ungültig. Bei der Kreiswahl hat jeder Wähler hingegen nur eine Stimme.

Der Kreis ist zuständig, wenn öffentliche Aufgaben von den kreisangehörigen Gemeinden und Ämtern wegen zu geringer Leistungsfähigkeit und Größe nicht erfüllt werden können. Andererseits erledigt er Weisungsaufgaben für das Land und den Bund, so Jeck weiter. Dazu gehören Aufgaben der Kommunal- und Fachaufsicht, der Schulaufsicht sowie der Gemeindeprüfung als untere Landesbehörde. Zu den Selbstverwaltungsaufgaben gehören die Trägerschaft kultureller Aufgaben, die Tourismus- und Wirtschaftsförderung, die Abfallwirtschaft oder auch der öffentliche Personennahverkehr. Die Entscheidungen in allen wichtigen Selbstverwaltungsaufgaben trifft der Kreistag.

Gewählt werden Organe der Exekutive

Obwohl es bei Sitzungen und Abstimmungen oft danach aussieht, sind Kreistage sowie Stadt- und Gemeindevertretungen keine Organe der Legislative – sie gehören als Organe der kommunalen Selbstverwaltung zur Exekutive.

Allein im Kreis Ostholstein sind 174076 Wahlberechtigte in 224 Wahlbezirken dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Ostholsteins Landrat Reinhard Sager ruft alle Wahlberechtigten dazu auf, ihre Chance und ihr Recht zur Wahl zu nutzen: „Allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahlen sind eine der wesentlichen Kernelemente der Demokratie. Es ist daher immens wichtig, dieses Grundrecht auch auszuüben, um seinen politischen Willen auszudrücken.“

Briefwahl nimmt in der Region zu

In Heiligenhafen können 8208 Personen bei der Kommunalwahl am Sonntag wählen, informiert Petra Schlichting von der Stadtverwaltung. Davon hätten bis Mittwochvormittag (10. Mai) bereits 1408 per Briefwahl abgestimmt. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber der Kommunalwahl von 2018, als zwei Tage vor der Wahl erst rund 800 Leute per Briefwahl abgestimmt hatten.

In den Gemeinden des Amtes Oldenburg-Land seien ohne Wangels 6213 Personen bei der Kreiswahl und 6209 Personen bei der Gemeindewahl wahlberechtigt, erklärt Verwaltungsmitarbeiter Johannes Kohlscheen. Der Unterschied kommt zustande, weil es Einwohner gegeben habe, die innerhalb des Amtsbereichs umgezogen sind und noch nicht seit mindestens sechs Wochen in ihrer neuen Gemeinde wohnen. Im Amt Oldenburg-Land haben bis Donnerstag bereits 1700 Personen per Briefwahl abgestimmt.

Gewählt werden kann in den Wahllokalen von 8 bis 18 Uhr. Mit den ersten Ergebnissen rechnen Schlichting und Kohlscheen gegen 19 Uhr. Sie können online bequem von zu Hause auf wahl-sh.de eingesehen werden und werden auch im Sitzungssaal des Heiligenhafener Rathauses abends präsentiert.