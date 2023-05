Kommunalwahl: BfH holen den ersten Platz

Von: Patrick Rahlf

Die BfH hatte gestern Abend reichlich Grund zur Freude: Die Wählergruppe holte sich die meisten Stimmen. Hier jubelt Udo Ertmer (2.v.r.) über sein gewonnenes Direktmandat für die Stadtvertretung. © Patrick Rahlf

Die Wählervereinigung BfH hat bei der Kommunalwahl den ersten Platz geholt und die CDU knapp auf Rang zwei verwiesen. Die SPD musste Verluste hinnehmen.

Heiligenhafen – Heiligenhafen hat gewählt: Mit 32,9 Prozent der abgegebenen Stimmen hat sich die Wählervereinigung BfH gestern Platz eins in der Warderstadt geholt und die CDU (30,6 Prozent) knapp auf den zweiten Platz verwiesen. „Das ist ein riesengroßer Erfolg für uns und eine Bestätigung unserer Arbeit der vergangenen fünf Jahre. Selbstverständlich ist uns auch bewusst, dass wir davon profitieren, wie sich die großen Parteien auf Bundes- und Landesebene präsentieren“, erklärte Simon Schulz, Vorsitzender und Fraktionssprecher der „Bürger für Heiligenhafen“.

Die BfH wird zukünftig mit sechs Sitzen in der Stadtvertretung vertreten sein, ebenso die CDU. Die Grünen stellen zwei Abgeordnete, die SPD drei und die neue Wählergruppe TÖP zwei. Das bedeutet auch, dass die neue Stadtvertretung wieder deutlich schlanker wird. Aufgrund von diversen Überhangmandaten musste das Gremium vor fünf Jahren auf 26 Sitze aufgestockt werden. „Das ist nun nicht mehr der Fall, sodass wir zu den gängigen 19 Sitzen zurückkehren können. Schlankere Strukturen haben sicherlich Vorteile, eine Stadtvertretung mit 26 Mandatsträgern war schon ungewöhnlich groß“, erklärte Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos).

Wahlbeteiligung bei 44,2 Prozent

Nicht zufrieden waren alle Anwesenden gestern Abend im Sitzungsaal des Heiligenhafener Rathauses mit der Wahlbeteiligung von gerade einmal 44,2 Prozent. „Das ist einfach nur enttäuschend. Mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger schafft es nicht, zum Wahllokal zu gehen. Dabei ist es die Stadtvertretung, die über Dinge entscheidet, die direkt vor der Haustür passieren“, sagte Kuno Brandt kopfschüttelnd.

So sah es auch Petra Kowoll, Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes und Spitzenkandidatin ihrer Partei in der Warderstadt: „Mit unserem Ergebnis bin ich absolut zufrieden, auch die Rückkehr zu einer 19-köpfigen Stadtvertretung begrüße ich sehr. Nur die Wahlbeteiligung ist einfach nur desolat und enttäuschend.“

SPD muss sich mit drei Sitzen begnügen

Die SPD in Heiligenhafen, die einen engagierten Wahlkampf geführt hat und zuletzt eine viel beachtete Diskussionsveranstaltung mit Umweltminister Goldschmidt (Grüne) organisiert hatte, muss sich in der neuen Stadtvertretung mit drei Sitzen begnügen und hat einen Verlust von 4,3 Prozent zu verzeichnen. Die Ortsvereinsvorsitzende Monika Rübenkamp sagte: „Wir mussten immer damit rechnen, dass die Bundespolitik auf uns abfärbt.“ Das habe die SPD auch immer an ihren Infoständen erlebt, wo Menschen teilweise zornig gewesen seien. „Und wenn die SPD-Kandidaten sagten, dass sie hier vor Ort antreten, wurde das oft nicht wahrgenommen“, so Rübenkamp.

Die Grünen stellen derweil zwei Abgeordnete in der Stadtvertretung. Spitzenkandidatin Ilse Hoffmann-Röhr erklärte: „Auch mit zwei Stadtvertretern werden wir versuchen, die Ziele aus dem Wahlprogramm bestmöglich umzusetzen.“ Zum Thema Nationalpark Ostsee, das sicherlich einige Stimmen gekostet haben dürfte, sagte Hoffmann-Röhr, dass alle Bedenken in die Diskussion eingebracht werden sollen.